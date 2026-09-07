Aaron Donald está satisfecho con su regreso al campo; no dice si jugará en el debut de Rams

Aaron Donald salta al campo de práctica en el complejo de entrenamiento de los Rams de Los Ángeles, el domingo 30 de agosto de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Greg Beacham) AP

Aún no está claro si eso significa que el tres veces Jugador Defensivo del Año de The Associated Press estará listo para jugar en el partido inaugural de temporada de los Rams contra los San Francisco 49ers en Melbourne, Australia, el viernes por la mañana, hora local.

“Vamos día a día. (Vamos a) elaborar un plan de juego y ver qué está pasando. Pero me siento bien. Me siento realmente bien”, comentó Donald comentó.

Donald no entrenó el lunes, lo que describió como un día libre programado. Ese tipo de pausas se incorporaban con frecuencia a su semana de partido para reducir el desgaste en sus últimos años durante las 10 temporadas de su primera etapa con los Rams. Es probable que vuelvan a ser una constante ahora que Donald tiene 35 años y no juega un partido de la NFL desde la derrota en la ronda de comodines de la NFC ante los Detroit Lions en enero de 2024.

Para Donald, todo consiste en ponerse en posición de ser lo más eficaz posible cuando haya acción importante. Sigue exigiéndose el mismo estándar que lo llevó a sumar 111 capturas en 154 partidos de temporada regular y a recibir ocho selecciones al primer equipo All-Pro.

“Incluso en mi primer día ahí afuera con 11 contra 11, pensé que las cosas iban a estar un poco desordenadas, pero (me) asenté, me asenté. Un par de jugadas estuve un poco oxidado. No está donde quiero que esté, pero está bastante malditamente bien”, señaló Donald.

“Si me preguntas, ya sabes, después de no jugar fútbol americano en dos años, estar moviéndome como me estoy moviendo, como dije, realmente no hay caída”, añadió.

El coordinador defensivo Chris Shula dijo que la oportunidad de contar con un jugador con el currículum de Donald vale la pena, incluso si hay que manejar la incertidumbre sobre su estado para este partido.

“Es un desafío que acepto en cualquier momento. No, lo estamos tomando día a día, y solo estamos tratando de que se adapte a la defensa. Pero al final del día, el fútbol americano es fútbol americano. Sé que han pasado como dos años, pero más o menos esperamos que arranque a toda marcha, y veremos qué pasa”, expresó Shula.

Shula dijo que los Rams están contemplando todas las posibilidades en cuanto a la disponibilidad de Donald en el Melbourne Cricket Ground.

“Estamos listos para él si (juega), listos para él si no, y tendremos un plan para la cantidad de jugadas que sienta que puede aguantar, y a partir de ahí veremos”, explicó Shula.

Lo único que parece claro es que ni Donald ni Shula esperan que sea un jugador de todos los downs en esta etapa de su carrera. Después de ser utilizado en 867 (80,8%) de las jugadas defensivas de los Rams en la temporada regular de 2023, es probable que Donald se concentre en llegar al quarterback junto al estelar cazamariscales Myles Garrett, cuya adquisición en junio fue lo que primero despertó su interés por salir del retiro.

Los Rams cuentan con varios linieros interiores de calidad para reducir la carga de trabajo de Donald, incluidos Kobie Turner, Poona Ford y Braden Fiske.

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FUENTE: AP