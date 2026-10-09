Aaron Donald cree que jugará con Rams ante Bills tras breve lesión en su regreso

Aaron Donald, de los Rams de Los Ángeles, observa desde la banca previo al partido de la NFL en contra de los Giants de Nueva York, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Katie Chin) AP

Sin embargo, su soñada aparición conjunta con Myles Garrett todavía no parece estar en el futuro cercano de los Rams.

El primer contratiempo por lesión de Donald durante su regreso tras un retiro de 2 años y medio no parece ser grave, dijo el viernes el tackle defensivo, 10 veces seleccionado al Pro Bowl.

Donald tuvo una participación completa en un entrenamiento de los Rams sin percances.

“Me siento mucho mejor de lo que estaba, así que eso es bueno”, comentó Donald. “Simplemente seguí el régimen del personal de entrenamiento de los Rams para volver justo a donde necesito estar. Hice todo lo que me pusieron a hacer, y ahora mismo me siento genial”.

La ausencia de la estrella de 35 años en la victoria por remontada de los Rams en Filadelfia subrayó la dificultad en el intento de Donald por concretar este extraordinario regreso tras un alejamiento tan prolongado del fútbol americano. Donald se saltó todas las prácticas de la semana pasada en un intento de tener la espalda lista para enfrentar a los Eagles, pero los Rams finalmente decidieron no forzar la situación tan temprano en la temporada.

Una semana después, Donald cree que está listo para volver cuando Josh Allen y los Bills visiten el SoFi Stadium.

“Sí me siento bien”, manifestó Donald. “No siento que me falte aire. No siento que esté ahí afuera agotado. Creo que la manera en que podemos rotar me ayudó mucho, pero sí me siento bien. Solo hay que seguir, tratar de ser más productivo, hacer lo que tengo que hacer”.

Donald sumó cuatro tacleadas y un golpe al quarterback. Participó en poco más del 50% de las jugadas en los dos primeros partidos de su regreso. Los Ángeles cuenta con una rotación que ostenta variantes en el interior de su línea defensiva, lo que permite que cada integrante juegue a una velocidad cercana a la máxima.

Aunque Donald se siente mejor, los Rams (2-2) se adentran a mediados de octubre sin ver todavía a Donald y a Garrett juntos en su línea defensiva.

Garrett jugó mal en su debut de temporada con los Rams en Australia antes de someterse a una cirugía de rodilla. El entrenador Sean McVay dijo el jueves que el equipo no está seguro de si su costosa adquisición vía canje estará lista para volver a practicar la próxima.

Para entonces, se cumplirán sus cuatro semanas mínimas en la lista de lesionados.

“Sé que la rehabilitación está avanzando bien”, dijo McVay sobre Garrett.

Lamentó no tener información más concreta sobre el estado actual de la superestrella. “Se ha visto bien en las reuniones”, indicó.

Donald considera que los Rams aún tienen una defensa lo suficientemente buena como para competir contra Allen incluso sin Garrett. Dicho esto, Donald estaba cómodamente en su sofá, ya retirado, cuando Allen firmó una actuación asombrosa en la visita más reciente de los Bills al SoFi.

Allen se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en registrar tres touchdowns por pase y tres por carrera en el mismo partido, mientras destrozaba la defensa de los Rams en diciembre de 2024, pero Matthew Stafford y la ofensiva de los Rams lo superaron al final para una victoria por 44-42 en un encuentro con 902 yardas ofensivas combinadas.

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FUENTE: AP