americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aaliyah Farmer deja la liga mexicana de fútbol por acoso, según su entrenador

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La futbolista Aaliyah Farmer solicitó ser liberada de su club Tigres de la principal liga de fútbol femenino de México después de permanecer ahí apenas un año, tras señalar que fue víctima de acoso en el país, afirmó el miércoles el entrenador del equipo Pedro Losa.

Losa no proporcionó detalles sobre el tipo de acoso que Farmer dijo haber enfrentado. La joven de 22 años nació en California pero tiene ascendencia mexicana y juega para la selección de este país.

Se le dio de baja a principios de esta semana y firmó un contrato de tres años con las Stars de Chicago en la Liga Nacional de Fútbol Femenino.

“Dentro de su proceso hubo una línea roja. Ella no se sintió segura ante situaciones de acoso que se produjeron y nos lo hizo saber", explicó Losa en una conferencia de prensa. "Como club, nuestra obligación fue apoyarla”.

Farmer es la jugadora más reciente nacida en Estados Unidos en dejar la Liga MX Femenil después de decir que sufrió algún tipo de acoso. En octubre de 2024, Lucía Yáñez dejó de jugar para Puebla y decidió regresar a Los Ángeles, donde nació.

Yáñez, quien ahora juega para FAS en El Salvador, dijo que le arrojaron piedras a su casa y la acosaron durante los partidos.

Scarlett Camberos dejó México en 2023 y firmó con Angel City de Los Ángeles después de sufrir acoso en línea durante más de un año. Regresó a la liga mexicana un año después y ha estado militando en el Club América.

Mujeres no estadounidenses en la liga también han reportado acoso.

“Quiero alzar la voz. Cada día hay jugadoras y mujeres en la sociedad que se sienten así, tanto en redes sociales como en otros ámbitos", manifestó Losa. "Ninguna mujer debe sentirse intimidada, abusada o acosada”

Farmer, quien jugó cuatro temporadas en el sur de California y ganó un título de la Big Ten en 2024, comenzó su carrera profesional en 2025 con los Tigres. Jugó 24 partidos, 20 como titular, y ganó el campeonato del torneo Apertura en diciembre. Debutó con la selección mexicana en mayo de 2025 y ha jugado ocho partidos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Carlos Fernandez de Cossio

Cuba dice estar "lista" para un diálogo con EEUU, pero descarta negociar un cambio de sistema político

apagón

Apagón MASIVO deja sin electricidad al oriente de Cuba tras fallas en las termoeléctricas Felton y Renté

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un "plan de contingencia"

URGENTE | Detienen en Venezuela a Alex Saab, principal testaferro de Maduro, en operación conjunta con el FBI

URGENTE | Detienen en Venezuela a Alex Saab, principal testaferro de Maduro, en operación conjunta con el FBI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter