Aaliyah Farmer deja la liga mexicana de fútbol por acoso, según su entrenador

Compartir en:









Losa no proporcionó detalles sobre el tipo de acoso que Farmer dijo haber enfrentado. La joven de 22 años nació en California pero tiene ascendencia mexicana y juega para la selección de este país.

Se le dio de baja a principios de esta semana y firmó un contrato de tres años con las Stars de Chicago en la Liga Nacional de Fútbol Femenino.

“Dentro de su proceso hubo una línea roja. Ella no se sintió segura ante situaciones de acoso que se produjeron y nos lo hizo saber", explicó Losa en una conferencia de prensa. "Como club, nuestra obligación fue apoyarla”.

Farmer es la jugadora más reciente nacida en Estados Unidos en dejar la Liga MX Femenil después de decir que sufrió algún tipo de acoso. En octubre de 2024, Lucía Yáñez dejó de jugar para Puebla y decidió regresar a Los Ángeles, donde nació.

Yáñez, quien ahora juega para FAS en El Salvador, dijo que le arrojaron piedras a su casa y la acosaron durante los partidos.

Scarlett Camberos dejó México en 2023 y firmó con Angel City de Los Ángeles después de sufrir acoso en línea durante más de un año. Regresó a la liga mexicana un año después y ha estado militando en el Club América.

Mujeres no estadounidenses en la liga también han reportado acoso. “Quiero alzar la voz. Cada día hay jugadoras y mujeres en la sociedad que se sienten así, tanto en redes sociales como en otros ámbitos", manifestó Losa. "Ninguna mujer debe sentirse intimidada, abusada o acosada” Farmer, quien jugó cuatro temporadas en el sur de California y ganó un título de la Big Ten en 2024, comenzó su carrera profesional en 2025 con los Tigres. Jugó 24 partidos, 20 como titular, y ganó el campeonato del torneo Apertura en diciembre. Debutó con la selección mexicana en mayo de 2025 y ha jugado ocho partidos. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP