AAA pronostica otra semana de viajes de Acción de Gracias ajetreada, pero menos que antes

Visitantes de la torre de observación Steven F. Udvar-Hazy miran un avión en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, después de que la Administración Federal de la Aviación levantara una suspensión nacional de los vuelos en Chantilly, Virginia, el sábado 14 de noviembre de 2026. (AP Foto/Cliff Owen) AP

La federación de clubes automovilísticos pronosticó que 81,5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros (50 millas) desde su hogar entre el martes anterior al Día de Acción de Gracias y el lunes posterior al feriado.

Eso son unas 121.000 personas menos que las que viajaron dentro del país durante el Día de Acción de Gracias del año pasado, o una disminución de una décima de punto porcentual, indicó AAA en su pronóstico anual. Si se confirma, la leve caída pondría fin a tres años de viajes récord por el Día de Acción de Gracias que siguieron a la pandemia de COVID-19, según los cálculos de la AAA.

“Después de tres años de máximos históricos, el número de viajeros es ligeramente menor en parte por los mayores costos de viaje este año. Pero los viajeros no notarán mucha diferencia”, indicó Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, en un comunicado.

La AAA preparó su pronóstico semanas antes de que los problemas del viernes con las comunicaciones del control de tráfico aéreo y las señales de radar en Estados Unidos llevaran a la Administración Federal de Aviación a imponer una suspensión de despegues en todo el país que duró más de cuatro horas y alteró los vuelos del fin de semana.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, y el administrador federal de Aviación, Bryan Bedford, señalaron que esperaban que el tráfico aéreo se normalizara mucho antes del inicio del pico de viajes por el Día de Acción de Gracias.

La AAA no cree que la suspensión de despegues del viernes, inusualmente prolongada, vaya a tener un impacto importante en los viajes por el Día de Acción de Gracias, a menos que vuelva a ocurrir, dijo la portavoz Aixa Diaz.

“Los viajeros son resilientes y, por lo que la AAA ha visto en el pasado, hace falta mucho para mantener en casa a quienes viajan en días festivos”, escribió Diaz en un correo electrónico el domingo.

Como en años anteriores, la AAA espera que la gran mayoría de los viajeros del feriado opte por viajes en auto en lugar de vuelos. Por otro lado, prevé que los autobuses, trenes y cruceros transporten, en conjunto, un 4% más de pasajeros que el año pasado.

Los vuelos se encarecieron a medida que aumentaron los costos del combustible para aviones de las aerolíneas

En noviembre pasado, un cierre del gobierno que llevó a la FAA a ordenar recortes de vuelos en 40 de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos generó estrés adicional para los pasajeros con boletos para la semana del Día de Acción de Gracias.

Los viajeros aéreos que no cancelaron sus planes se vieron recompensados: el Congreso puso fin al cierre más largo de la historia y la FAA levantó su orden 10 días antes del Día de Acción de Gracias.

Este año preocupan los precios del combustible, que se dispararon durante la guerra de Estados Unidos con Irán. La inflación general que influyó en las elecciones de mitad de mandato de este mes también podría haber hecho que algunos estadounidenses fueran más cautos a la hora de aventurarse lejos para sus comidas del Día de Acción de Gracias.

Conforme las aerolíneas de Estados Unidos gastan más en combustible para aviones, los pasajes aéreos fueron más de un 22% más altos en septiembre que en el mismo mes de un año antes, según los datos gubernamentales más recientes. Las compañías también aumentaron las tarifas por equipaje facturado.

El grupo de investigación económica de Visa indicó que un análisis de transacciones con tarjetas de crédito de septiembre reveló que el gasto en boletos de avión y viajes relacionados para trayectos que comienzan entre el 1 de noviembre y el 15 de enero disminuyó frente a un año antes en hogares de todos los niveles de ingresos, excepto en los que ganan más de 200.000 dólares.

La firma de análisis de aviación Cirium informó que, hacia finales de octubre, las reservas de vuelos para el Día de Acción de Gracias estaban un 1,6% por debajo de las del año pasado.

La gasolina podría batir un récord de precio para Acción de Gracias

En comparación con el año pasado, los vuelos nacionales de ida y vuelta reservados a través de la AAA para el período del Día de Acción de Gracias fueron un 17% más caros, con un promedio de 800 dólares por boleto.

La AAA prevé que casi 6 millones de personas vuelen del 24 de noviembre al 30 de noviembre, unas 12.000 menos que el año pasado. Tres ciudades de Florida —Orlando, Fort Lauderdale y Miami— son los tres principales destinos nacionales para vuelos del Día de Acción de Gracias, indicó el club automovilístico.

Otras organizaciones han elaborado proyecciones distintas basadas en los datos que revisaron. La organización comercial Airlines for America dijo que esperaba que las aerolíneas de Estados Unidos transportaran a más pasajeros durante el mismo período de siete días, aunque no precisó si eso incluye vuelos internacionales.

El grupo sostuvo que las tarifas aéreas han subido de manera mucho más moderada que los precios del combustible para aviones este año.

Los precios de la gasolina han bajado durante la última semana, pero los automovilistas pueden esperar pagar más que el año pasado al ir y volver de los destinos del Día de Acción de Gracias, señaló el pronóstico de AAA. La gasolina regular promedió 3,82 dólares por galón el domingo, frente a 3,08 dólares hace un año, informó AAA.

Si los precios se mantienen, la gasolina sería más cara este Día de Acción de Gracias que en cualquier otro anterior. El récord previo de AAA para el Día de Acción de Gracias fue de 3,58 dólares en 2022.

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Los periodistas de AP Lisa Leff en Londres y Rebecca Boone en Boise, Idaho, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP