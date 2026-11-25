La madre de su hija alega que Zverev violó los términos de un acuerdo extrajudicial entre ambos después de que la mujer lo acusara de agredirla.

La demanda presentada por Brenda Patea en Alemania cuestiona que Zverev, según se informó, indicó en una entrevista con el diario deportivo francés L’Equipe a principios de este año que “se ha demostrado que las acusaciones eran falsas” y que “se ha demostrado mi inocencia”.

A Zverev le preguntaron por la acusación más reciente mientras representaba a Alemania en la fase final de ocho equipos de la Copa Davis.

“No es un caso judicial. ¿Cómo se llama? No es una demanda. Es una declaración que se supone que hice. En mi opinión, no la hice”, respondió. “Para ser honesto, ahora mismo no estoy muy metido en esto, así que no sé demasiado al respecto. Pero no, no estoy demasiado preocupado por ello, la verdad”.

“Creo que soy inocente. Ya he hablado lo suficiente de esto”, manifestó. “De verdad ya terminé de hablar de ese tema porque fue hace, ¿qué?, ¿cinco años? ¿Seis años? Así que ya he hablado suficiente al respecto”.

Christian Schertz y Anna Sophie Heuchemer, los abogados de Zverev en Berlín, señalaron en un comunicado la semana pasada que les notificaron formalmente la demanda de Patea.

“Nuestro cliente se defenderá de la demanda”, indicaron los abogados de Zverev. “Si efectivamente hizo la declaración que se le atribuye, la consideramos una expresión de opinión permitida y protegida por la Constitución alemana”.

Afirmaron que no hubo incumplimiento de ninguna obligación contractual.

El abogado de Patea, Michael Scheele, dijo que la afirmación de Zverev sobre su inocencia “desencadenó una verdadera tormenta de críticas contra nuestra clienta”.

Indicó que la reacción negativa perjudicó su negocio como influencer y que ella también sintió que se había vulnerado su honor.

“Al margen de que la afirmación de Zverev es falsa, no se le permitía hacer ninguna declaración pública en absoluto, de ninguna forma”, sostuvo. “Tanto Brenda Patea como Alexander Zverev habían acordado esto en un acuerdo”.

Patea busca que se ordene a Zverev no repetir esos comentarios y que se le imponga una multa de hasta 250.000 euros (275.000 dólares) cada vez que lo haga.

Zverev enfrentó una acusación de causar lesiones corporales a Patea durante una discusión en Berlín en mayo de 2020. El tenista negó haber cometido alguna falta.

El caso concluyó en un tribunal de distrito de Berlín en 2024 tras el acuerdo. Zverev aceptó pagar multas al Estado y a organizaciones benéficas.

Zverev ascendió este mes al puesto número 1 del ranking por primera vez. También ganó sus dos primeros títulos de Grand Slam este año. Perdió con Carlos Alcaraz el partido por el campeonato de las Finales ATP el domingo.

Alemania se enfrenta el jueves a Gran Bretaña en los cuartos de final de la Copa Davis.

Zverev ya había negado acusaciones de abuso de otra exnovia, Olga Sharypova, quien hizo públicas las acusaciones por primera vez en 2020.

Las acusaciones llevaron al circuito profesional masculino de tenis, la ATP, a investigar sus señalamientos. La investigación terminó 15 meses después, en enero de 2023, cuando la ATP dijo que había “pruebas insuficientes” para sustentar las acusaciones.

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FUENTE: AP