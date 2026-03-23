A tres semanas de elección presidencial, Perú inicia jornada de debates con abanico de 35 candidatos

Simpatizantes asisten a un mitin de campaña del candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, en la localidad de Huaycán, en las afueras de Lima, Perú, el miércoles 18 de marzo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) AP

Los comicios del 12 de abril son antecedidos por una prolongada inestabilidad política en la nación andina, que suma ocho presidentes en casi una década. Con 35 fórmulas presidenciales, esta elección es una de las que acumula mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina, después de Haití que en 2015 sumó 54.

La corrupción y la creciente criminalidad han sido los catalizadores de la crisis y en gran medida las causas, según los analistas, del descontento y la indecisión de los peruanos. En los sondeos la suma del voto en blanco, nulo e indeciso acumula más de 35%. Se avizora una posible segunda vuelta en junio.

“Todas las promesas se las lleva el viento”, se quejó Paulina Baca, una peruana de 60 años que vende dulces en una plaza de una barriada de Lima llamada Huaycán en declaraciones a The Associated Press. “Vienen a pedir votos y no vuelven”.

Mencionó que cerca de esa plaza, el 4 de marzo, un hombre asesinó de 18 balazos a uno de sus vecinos, un chofer de minibús y padre de cuatro hijos, mientras limpiaba su vehículo. En 2025 fueron asesinados 239 transportistas en Perú en medio de una oleada de extorsiones y robos, según datos del Observatorio del Crimen y la Violencia.

“Yo sé que quien entre va a robar... ruego a Dios que tenga corazón con la gente humilde”, dijo, por su parte Nelly López, desempleada de 49 años que tiene siete nietos.

Desde su cabaña en una barriada cercana al puerto de Chancay, la mayor inversión portuaria de China en Sudamérica, la mujer comentó a AP por teléfono que no confía en los políticos. “Quien gane o quien no gane no va a venir a matar mi hambre”.

¿Quiénes lideran la intención de voto?

El conservador exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que lidera Fuerza Popular y se postula por cuarta vez, están empatados con poco más del 10% de apoyo, según un sondeo del domingo de la firma Datum Internacional.

López Aliaga, del partido Renovación Popular, ha prometido construir cárceles en la Amazonía, promover jueces que oculten su identidad para sentenciar a criminales, así como expulsar a los extranjeros que no regularicen su situación migratoria. Fujimori promete restablecer la seguridad en el país afectado por la criminalidad.

Más abajo en las encuestas aparecen tres postulantes nuevos: Alfonso López Chau, de Ahora Nación con 6,5%; Carlos Álvarez, de País para Todos con 5% y Jorge Nieto, de Buen Gobierno con 4,6%.

López Aliaga y Fujimori son recordados por proteger desde el Parlamento a Dina Boluarte (2022-2025) la más impopular presidenta que ha tenido Perú, removida en octubre con 3% de aprobación. Ambos, junto a otros cinco partidos, evitaron siete veces que Boluarte fuera destituida, pese a protestas que exigían la renuncia de la mandataria y que dejaron 50 civiles asesinados en choques contra uniformados.

Hace cinco años, a solo un mes de los comicios, el entonces desconocido candidato Pedro Castillo estaba octavo con 3%, pero en cuatro semanas llegó al primer lugar. En un balotaje posterior venció a Keiko Fujimori por apenas 44.000 votos y se convirtió en presidente entre 2021 y 2022. López Aliaga terminó tercero.

Castillo fue destituido en diciembre de 2022 por el Congreso por el presunto delito de rebelión por “quebrantar el orden constitucional” y un tribunal lo condenó a más de 11 años de prisión en 2025.

El maratón de debates

Los debates han sido divididos en tres grupos. Serán dos tandas con seis jornadas; las tres primeras tienen lugar el lunes, martes y miércoles, en el Centro de Convenciones de la capital peruana. El lunes participan 11 candidatos, entre ellos López Aliaga. El martes le toca a un grupo de 12 y el miércoles al bloque de los 12 restantes, entre los que figura Fujimori.

La seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad y la corrupción serán los principales temas a debatir.

FUENTE: AP