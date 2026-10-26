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A pesar de las lesiones, el Thunder saca triunfo 125-114 ante Suns

OKLAHOMA CITY (AP) — Ajay Mitchell anotó un máximo de su carrera de 30 puntos, Shai Gilgeous-Alexander sumó 26 y un diezmado Thunder de Oklahoma City venció el lunes 125-114 a los Suns de Phoenix.

El base del Thunder de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander lanza el balón sobre el base de los Suns de Phoenix Jalen Green el lunes 26 de octubre del 2026. (AP Foto/Kyle Phillips)
El base del Thunder de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander lanza el balón sobre el base de los Suns de Phoenix Jalen Green el lunes 26 de octubre del 2026. (AP Foto/Kyle Phillips) AP

Jared McCain anotó 18 unidades e Isaiah Hartenstein aportó 15 puntos y 13 rebotes para ayudar a que Oklahoma City se mantuviera invicto tras cuatro partidos, una noche después de que Oklahoma City perdiera a los titulares Jalen Williams y Cason Wallace por lesiones graves.

Williams y Wallace se lesionaron en la victoria del domingo por la noche 108-101 sobre los Clippers y ambos necesitarán cirugía, que podría poner fin a su temporada.

El pívot Chet Holmgren no jugó el lunes por una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha y Alex Caruso, fue ayudado a llegar al vestuario al final del segundo cuarto por un esguince en el tobillo derecho y no regresó. Caruso, que estaba viendo minutos ampliados debido a las otras lesiones del Thunder, quedó rengueando tras chocar con otro jugador.

Jalen Green anotó 20 tantos, Dillon Brooks agregó 19 y Miles Bridges tuvo 17 por Phoenix. Devin Booker se limitó a tres puntos con 1 de 7 en tiros de campo.

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FUENTE: AP

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