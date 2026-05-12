americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

A los 42 años con Qatar, Sebastián Soria podría ser el jugador de campo más veterano en un Mundial

GINEBRA (AP) — El veterano delantero catarí Sebastián Soria tiene la posibilidad de convertirse en el jugador de campo de mayor edad en disputar un Mundial, después de que el futbolista de 42 años fuera incluido el martes en la lista preliminar del país para el torneo.

ARCHIVO - El delantero quatarí Sebastián Soria celebra tras anotar un gol en el partido contra Corea del Sur por las eliminatorias del Mundial, el 6 de octubre de 2016, en Suwon, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon))
ARCHIVO - El delantero quatarí Sebastián Soria celebra tras anotar un gol en el partido contra Corea del Sur por las eliminatorias del Mundial, el 6 de octubre de 2016, en Suwon, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon)) AP

Nacido en Uruguay, Soria entró en la lista de 34 jugadores seleccionado por el entrenador Julen Lopetegui que deberá reducirse a no más de 26 antes del inicio del Mundial, el 11 de junio.

Si Soria juega el Mundial, en el que Qatar está en un grupo con el coanfitrión Canadá, Suiza y Bosnia-Herzegovina, romperá el récord de Roger Milla como el jugador de campo de mayor edad en la historia de 96 años del torneo. Milla también tenía 42 años cuando disputó su último Mundial con Camerún en Estados Unidos 1994.

El jugador de mayor edad en la historia de los mundiales es el arquero egipcio Essam El Hadary, que tenía 45 años y 161 días cuando jugó contra Arabia Saudí en 2018.

El arquero escocés Craig Gordon, de 43 años, también debería estar en el Mundial de este año si se recupera a tiempo de una lesión.

La carrera internacional de Soria parecía haber terminado en 2017 y no fue convocado por el país anfitrión para el Mundial de 2022.

Volvió a ser llamado en octubre pasado y jugó en el partido decisivo de Qatar en las eliminatorias mundialistas. Soria ingresó como suplente en el segundo tiempo en la victoria 2-1 sobre Emiratos Árabes Unidos en Doha.

Soria escribió en su cuenta de Instagram tras el partido: “Agradecido a Dios por dejarme vivir esto”, y añadió que estaba “orgulloso de volver a vestir la camiseta de Al Anabi y representar a este hermoso país”.

Fichó para jugar en la liga de Qatar en 2004 y adoptó la nacionalidad antes de debutar con la selección nacional en 2007.

Qatar debutará en el Mundial el 13 de junio contra Suiza en San Francisco. Seguirán contra Canadá en Vancouver y cierra el Grupo B ante Bosnia-Herzegovina en Seattle el 24 de junio.

___

Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Destacados del día

Trump afirma que Cuba pide ayuda y abre la puerta a negociar antes de viajar a China

Trump afirma que Cuba "pide ayuda" y abre la puerta a negociar antes de viajar a China

Cubana cancela vuelos a Madrid tras sanciones de Trump y salida de Plus Ultra

Cubana cancela vuelos a Madrid tras sanciones de Trump y salida de Plus Ultra

Cacerolazo y calles bloqueadas en La Habana: crece la tensión por apagones en Luyanó

Cacerolazo y calles bloqueadas en La Habana: crece la tensión por apagones en Luyanó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en una cena para miembros del gobierno y mandos de las fuerzas de seguridad durante la Semana Nacional de la Policía, en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el 11 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump y Xi parecen decididos a que sus diferencias sobre Irán no empañen la cumbre en China

AXIOS: Intervención MILITAR inminente de EEUU en CUBA
ULTIMA HORA

AXIOS: Intervención MILITAR inminente de EEUU en CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter