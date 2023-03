¿A cuánto asciende la fortuna de Luisito Comunica?

El camino de Luisito ha sido largo, lleno de cambios y hasta controversias. Fue en 2007 cuando subió sus primeros videos, los cuales eran tutoriales de piano. Más adelante, el originario de Puebla se volvería parte de No Me Revientes, canal creado por Yayo Gutiérrez con un corte de comedia. Fue aquí donde su rostro comenzó a volverse viral, gracias a un contenido en el que se paseaba por las calles de la Ciudad de México entrevistando a todo tipo de personajes: transeúntes, personas con trabajos fuera de lo común, indigentes, etc.