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A 52 años de su muerte, el Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, es enterrado en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA, (AP) — Los restos del premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, descansan desde el domingo en un monumento en el Centro Cultural que lleva su nombre, ubicado en el corazón de la capital guatemalteca.

Las cenizas de Asturias fueron depositadas en una urna de jade verde con forma de grano de maíz. En la parte frontal está grabado su nombre y en la sección posterior el símbolo maya de Kinich Ahau —o Dios del Sol—, elaborada por el escultor Pedro Canivell.

El hijo de Asturias, Miguel Ángel Asturias Amado, dijo antes de la inhumación que su familia está feliz con el regreso de los restos de su padre.

“Él está volviendo a su patria, a este país que él amó, al país que seguramente por algunos motivos no pudo volver antes, porque salió al exilio”, dijo su hijo. Recordó que el Nobel “sufrió mucho y fue muy doloroso” el exilio.

El monumento funerario está ubicado en uno de los jardines del Centro Cultural, diseñado por el arquitecto Alejandro Paz Navas. Consiste en un pabellón arquitectónico contemporáneo y minimalista, cuya estructura incorpora vigas de concreto reforzado, una cubierta metálica y elementos escultóricos en piedra tipo mármol. En el centro destaca el busto del Asturias.

El Ministerio de Cultura dijo que el mausoleo integra simbolismos de la cosmovisión maya y la obra del escritor, entre ellos, una pieza escultórica inspirada en un marcador del antiguo juego de pelota maya, un elemento vertical concebido como faro de luz y un jardín cuya composición evoca los cuatro rumbos de la cosmovisión maya.

El nobel guatemalteco es considerado precursor del realismo mágico y del boom latinoamericano de escritores de las décadas de 1960 y 1970. Nació el 19 de octubre de 1899.

Sus primeros estudios universitarios fueron en medicina, pero pronto cambió a derecho, graduándose de abogado. Vivió en París entre 1924 y 1933 , donde hizo estudios de postgrado en Antropología y Lingüística. En esa época ya había empezado a escribir su libro más conocido, “El Señor Presidente”, que trata de la vida bajo una dictadura. La obra está inspirada en el gobierno del presidente Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) y sus 22 años en el poder. Fue publicada en 1946.

En 1930 había publicado su primera obra, “Leyendas de Guatemala”, basada en historias transmitidas por su madre.

Ejerció como diplomático en México, Argentina y Chile entre 1944 y 1954 —durante los gobiernos de Juan José Arévalo (padre del actual presidente Bernardo Arévalo) y Jacobo Árbenz.

Tras el golpe de Estado del general Carlos Castillo Armas que puso fin al gobierno de Árbenz, Asturias salió exiliado del país. Castillo Armas le quitó su pasaporte y la nacionalidad guatemalteca por considerarlo comunista.

FUENTE: AP

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