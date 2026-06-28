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A 12 años del "No era penal", Holanda espera apoyo de aficionados en México

MONTERREY, México (AP) — Exactamente doce años después de que un polémico penal sancionado a favor de Países Bajos les rompió el corazón a millones de aficionados de México, la Oranje visita este país.

Virgil van Dijk, de la selección de Holanda, habla en una conferencia de prensa en Monterrey, México, el domingo 28 de junio de 2026 (AP Foto/Addison Simmons)
Virgil van Dijk, de la selección de Holanda, habla en una conferencia de prensa en Monterrey, México, el domingo 28 de junio de 2026 (AP Foto/Addison Simmons) AP

Y lejos de muestras de resentimiento, los neerlandeses afirman que el público mexicano los ha recibido bien, de cara al encuentro de este lunes en la ciudad norteña de Monterrey ante la selección de Marruecos.

El domingo, durante la conferencia de prensa en el estadio de Monterrey, la primera pregunta que dispararon los periodistas se relacionó con aquella jugada traumática para el Tri y con la posibilidad de que ésta genere muestras de rechazo en el encuentro de dieciseisavos de final. Un reportero aseveró que esas críticas han arreciado durante los días recientes en las redes sociales.

“Creo que vas a ver mucho anaranjado mañana, hemos tenido una gran bienvenida en México, la información que tengo es diferente a la suya”, confió el zaguero Virgil Van Dijk. “Estoy al tanto de la historia, pero espero una gan bienvenida, un gran ambiente, aunque quizás estoy equivocado”.

El 29 de junio de 2014, México enfrentó a Holanda en un duelo de octavos de final disputado en Fortaleza, Brasil.

Dirigido entonces por Miguel Herrera, quien rescató la clasificación con las uñas en un repechaje ante Nueva Zelanda, México había sorprendido con una primera fase en que venció a Camerún, empató con Brasil —en una noche mágica en que Guillermo Ochoa tapó todos los disparos del anfitrión— y doblegó a Croacia.

En el duelo ante los holandeses, Giovani dos Santos adelantó al equipo mexicano con un zurdazo desde fuera del área. A los 88, cuando México acariciaba la posibilidad de salvar su escollo infranqueable de los octavos de final, Wesley Sneijder logró el empate.

Aturdidos, los pupilos de Herrera se replegaron aun más en busca de llevar el encuentro a la prórroga y tal vez a los penales.

Vino entonces la jugada fatídica.

Prácticamente cumplido el tiempo de reposición, Arjen Robben controló un balón dentro del área mexicana. Rafael Márquez plantó un pie firme sobre el césped.

Sin que al parecer mediara contacto por parte del otrora defensa central del Barcelona, el exastro del Bayern Múnich se desplomó hacia delante. El silbante portugués Pedro Proenca pitó la pena máxima y Klaas-Jan Huntelaar convirtió desde los 11 pasos.

Nació de inmediato en las redes sociales una frase repetida hasta la conferencia de prensa del domingo: “No era penal”.

La polémica se desató. La aerolínea holandesa KLM publicó un ”¡Adiós amigos!” en tono de burla. En Twitter, el actor mexicano Gael García Bernal aseguró que jamás volvería a volar con esa empresa.

México fue eliminado invariablemente en octavos de final desde el Mundial de 1994 hasta el de 2018. En 2022, le fue peor, al no pasar de la fase de grupos. El martes, enfrenta a Ecuador en dieciseisavos.

Tal vez el hashtag #NoEraPenal ha perdido arrastre. Y de cualquier forma, la FIFA informó que más de 20.000 holandeses harían el viaje para apoyar a su equipo tan sólo desde Kansas City, donde el equipo entrenado por Ronald Koeman tiene su base de prácticas.

“Sabemos que traemos muchos aficionados, el autobús naranja, que llega a todos los sitios, trae mucha gente”, dijo Koeman. “Nos respalda mucha gente. seguramente muchos llevarán algo naranja en el campo”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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