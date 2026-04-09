76ers dicen que Joel Embiid será operado de apendicitis, sin fecha de regreso

HOUSTON (AP) — Joel Embiid fue diagnosticado con apendicitis y se someterá a una cirugía el jueves en Houston, informaron los 76ers de Filadelfia.

Joel Embiid (21) de los 76ers de Filadelfia penetra hacia la canasta ante Victor Wembanyama (izquierda) de los Spurs de San Antonio, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Darren Abate) AP

Los 76ers visitaban a los Rockets el jueves por la noche. El equipo indicó que se proporcionarán más actualizaciones según corresponda.

Filadelfia actualmente el octavo puesto en la Conferencia Este y va en camino de conseguir un lugar en el torneo de play-in, aunque está a solo un partido del Toronto, que marcha sexto.

Embiid se ha limitado a 38 partidos esta temporada, apartado principalmente por el manejo de lesiones en sus rodillas.

Fue descartado ante los Pistons de Detroit el sábado por “oblicuo derecho; manejo de lesión; (y) enfermedad”. No ha jugado ambos partidos de una serie de dos juegos en noches consecutivas en toda la temporada.

Tras perderse el partido del sábado, Embiid anotó 34 puntos y capturó 12 rebotes en la derrota de Filadelfia por 115-102 en San Antonio el lunes por la noche.

Embiid, de 32 años, promedia 26,9 puntos y 7,7 rebotes esta temporada, después de haber disputado apenas 19 partidos en la temporada 2024-25. No ha disputado más de 40 partidos en una temporada regular desde 2022-23, cuando fue nombrado MVP tras promediar un máximo de su carrera de 33,1 puntos.

Embiid manifestó el viernes por la noche su frustración con Daryl Morey, presidente de operaciones de baloncesto de los 76ers, por no permitirle jugar en Washington la semana pasada.

“Estaba furioso. Quería jugar”, declaró Embiid. “No me permitieron jugar, así que creo que esto es más una cuestión de Daryl Morey o de quien sea que tome las decisiones”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

