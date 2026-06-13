5 muertos al estrellarse un avión de transporte de la Fuerza Aérea de India

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El AN-32 se estrelló cerca de la zona de Jorhat, en Assam, señaló la Fuerza Aérea de India en un comunicado publicado en X.

Las imágenes del lugar del accidente mostraban restos del avión esparcidos por un campo.

La Fuerza Aérea expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y señaló que las acompañaba en su dolor.

Dos pilotos de las fuerzas aéreas fallecieron en marzo cuando un avión de combate Sukhoi Su-30MKI se estrelló durante una misión de entrenamiento rutinaria en Assam.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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