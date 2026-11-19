El running back de los Vikings de Minnesota, Aaron Jones Sr., consigue un touchdown en la primera mitad del partido ante los Packers de Green Bay, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Green Bay, Wisconsin. (AP Foto/Mike Roemer) AP

Es un duelo que podría tener repercusiones al momento de ganar o morir.

Por un lado, están los 49ers de San Francisco (8-1). Se trata de la segunda mejor ofensiva de toda la NFL, un equipo con arraigada afición en territorio mexicano, poseedor del mejor registro de la liga y con varios jugadores que ya conocen la experiencia de jugar en el Estadio Azteca, en 2022.

Por el otro lado, están los sorprendentes Vikings. Indudablemente la mejor defensiva de la liga que, a pesar de su registro de 7-2, llegan al duelo del domingo por la noche con poco a su favor. No cuentan con un ataque explosivo ni con el cariño de tantos aficionados. Lo que sí tienen es una defensa que no ha permitido más de 16 puntos en seis de nueve partidos esta campaña y una marca de 5-1 en compromisos fuera de territorio estadounidense.

Es la versión con casco y hombreras del México-Inglaterra que paralizó al mundo en julio pasado.

El linebacker de los 49ers Fred Warner lo sabe bien. Visitó el Azteca como jugador en 2022, saliendo del túnel con la bandera mexicana —país de su abuela materna— y luego volvió para el encuentro de dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo entre México y Ecuador.

“Eso fue increíble”, dijo al terminar la práctica del miércoles en Colorado, donde el equipo se prepara para la altura de la capital mexicana. “Soccer, o como le llaman, fútbol, el Mundial, representar a tu país, ése es un animal distinto. La NFL, obviamente, también es elite, pero ésa fue una experiencia única en la vida”.

San Francisco promedia 31,2 puntos por encuentro, incluidos 84 en sus últimos dos compromisos. Minnesota apenas ha concedido 14 unidades por juego. Será la primera vez en 14 temporadas que dos equipos con esos promedios se enfrenten a estas alturas de la campaña.

Los dos equipos enfrentan un desafío formidable, y el ganador se colocará en posición de privilegio de cara a la recta final de temporada.

San Francisco es el mejor equipo en conversiones de tercera oportunidad y el más efectivo en la zona roja. Ha generado al menos 380 yardas en cinco ocasiones este año y el quarterback Brock Purdy apenas ha sido capturado 13 veces.

Eso podría cambiar ante unos Vikings que permiten apenas el 25% de efectividad en la zona roja, son terceros en la liga con 17 robos de balón y lideran a la liga con 37 capturas de quarterback, incluidas las ocho de la semana pasada ante Green Bay. Y si bien Minnesota promedia apenas 19,6 puntos por encuentro, el regreso de Kirk Cousins como quarterback parece haberle dado una nueva dimensión al ataque.

Pero quizás el dato más revelador —y alentador— para Minnesota es que el coordinador defensivo Brian Flores tiene un registro de 5-0 cuando se enfrenta a un ataque de Kyle Shanahan, entrenador en jefe de los 49ers.

Raiders (4-6) en Denver (7-2)

El primer inicio del quarterback Fernando Mendoza en la NFL fue, en sus propias palabras, aleccionador. Ante la defensiva campeona del Super Bowl, el resultado fue un sonoro revés 21-13 ante los Seahawks. Su segunda prueba promete ser igualmente complicada.

Los Raiders, que han perdido seis de sus últimos siete compromisos, viajan a casa de unos Broncos que han ganado los últimos cuatro partidos de la serie y llegan al partido del domingo montados en una racha de cinco victorias, durante la cual han concedido apenas 18,4 puntos por encuentro.

Es una misión complicada para Las Vegas, que dejó de lado la consistencia ofensiva que le ofrecía el veterano Kirk Cousins para dar inicio a la era de Mendoza. Ahora, el también debutante entrenador en jefe Klint Kubiak tiene el plato más lleno. No sólo debe encontrar soluciones en un ataque que no ha rebasado los 21 tantos en tres de sus últimos cuatro juegos, sino también darle algo de forma a la segunda peor defensiva en toda la NFL.

Son buenas noticias para los Broncos, particularmente en momentos en los que operan sin margen de error en la cima del Oeste de la Conferencia Americana. El quarterback Bo Nix tiene una foja de 18-3 como titular en casa, Denver ha ganado sus últimos 16 partidos definidos por ocho puntos o menos y la defensiva de los Broncos busca darle otra lección a la primera selección global del pasado draft.

Otros partidos

La semana 11 de temporada regular inició el jueves con el triunfo de los Texans de Houston, que lograron una cómoda victoria por 26-3 sobre los Colts de Indianápolis.

C.J. Stroud lanzó para 194 yardas y tres touchdowns por los Texans (4-6). Los Colts (3-8) perdieron por sexta vez en siete partidos.

La acción continúa el domingo con los siguientes compromisos: Dolphins (1-8) en Buffalo (8-1); Ravens (4-6) en Carolina (4-5); Saints (3-6) en Chicago (7-2); Titans (1-8) en Dallas (4-6); Buccaneers (3-6) en Detroit (7-2); Cardinals (3-7) en Kansas City (7-2); Steelers (6-3) en Filadelfia (2-7); Jets (2-8) en LA Chargers (1-8); Raiders (4-6) en Denver (7-2); Jaguars (7-2) en NY Giants (5-3-1); y Vikings (7-2) vs 49ers (8-1) en Ciudad de México.

La jornada concluye la noche del lunes con la visita de los Bengals (7-2) a Washington (3-5-1). El quarterback de Cincinnati Joe Burrow acumula 20 pases de touchdown durante la racha de cinco triunfos de su equipo. En su único enfrentamiento ante los Bengals, el pasador de los Commanders Jayden Daniels terminó con tres anotaciones totales (2 por aire y una por tierra) y un rating de 141,7 puntos.

Falcons (3-7), Browns (6-4), Packers (6-4), Rams (6-4), Patriots (5-5) y Seahawks (6-4) tienen semana de descanso.

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El periodista de Associated Press Michael Kelly, desde la Academia de la Fuerza Aérea, en Colorado, contribuyó con este despacho.

FUENTE: AP