49ers aseguran lugar en playoffs y ahora van por la ventaja de local

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El último partido de visita de los 49ers de San Francisco en la temporada regular fue exitoso.

El linebacker de los 49ers de San Francisco Dee Winters regresa una intercepción para touchdown en el encuentro ante los Colts de Indianápolis el lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Carolyn Kaster)
Los Niners aseguraron un lugar en los playoffs antes de siquiera jugar el domingo y el lunes vencieron 48-27 a los Colts de Indianapolis. Regresaron a casa sabiendo que ahora tienen la oportunidad de avanzar al Super Bowl sin salir de casa hasta la próxima campaña.

San Francisco (11-4) terminará la temporada con duelos como local contra Chicago y Seattle. De ganar ambos, los 49ers asegurarían la ventaja de jugar en casa en los playoffs de la Conferencia Nacional y estarían a dos victorias de disputar el Super Bowl en su estadio el 8 de febrero.

“Creo que esa es obviamente la realidad de lo que podría suceder si simplemente tomamos un partido a la vez”, explicó el quarterback Brock Purdy. “Pero para nosotros, una vez que lleguemos a los playoffs y todo eso, eso será una batalla en sí misma. Así que, ese es otro camino para nosotros, hombre. Tenemos que hacer una buena exhibición y ganar el partido del domingo contra Chicago”.

Los 49ers fueron puestos a prueba durante un periodo contra Philip Rivers, de 44 años, y los Colts lesionados, pero una actuación ofensiva casi impecable liderada por Purdy y una intercepción postrera devuelta para touchdown por Dee Winters les permitió alejarse para una victoria cómoda.

La competencia será más dura las próximas dos semanas, pero si Purdy y la ofensiva pueden mantener este nivel, tienen una oportunidad en cualquier partido. Purdy se convirtió en el primer mariscal de campo de San Francisco en lanzar al menos cinco pases de touchdown en un encuentro desde que Steve Young completó seis en el Super Bowl 29 contra los Chargers de San Diego en una actuación emblemática.

“Está jugando de manera bastante consistente”, expresó el entrenador Kyle Shanahan. “Creo que Brock ha jugado a un nivel bastante alto desde que llegó a esta liga, y honestamente creo que está jugando muy bien, pero creo que siempre lo ha hecho”.

Christian McCaffrey corrió para 117 yardas y atrapó dos pases de touchdown en uno de sus encuentros más productivos de la temporada.

Eso mantuvo al pateador Thomas Morstead en la banca por segunda semana consecutiva. San Francisco jugó dos partidos seguidos sin despejar por primera vez en la historia de la franquicia.

Qué funciona

El juego aéreo. Purdy fue casi perfecto contra los Colts, salvo por una intercepción tardía cuando lanzó alto por el centro en el último periodo. Completó 25 de 34 pases para 295 yardas, lanzando pases de touchdown en las primeras tres series del encuentro de San Francisco. Purdy ha lanzado 13 pases de touchdown en cinco compromisos desde que regresó tras una lesión en el dedo del pie, llevando a los Niners a victorias en los cinco.

Qué falta

Los desafíos de Shanahan contra las decisiones arbitrales.

Shanahan tiene marca de 1-4 en desafíos para que se revise la repetición esta temporada. Lanzó el pañuelo rojo tras una recepción de Michael Pittman en el tercer cuarto. Las repeticiones iniciales hicieron que pareciera una captura limpia y la decisión se mantuvo, costándole a San Francisco un tiempo fuera.

Luego, Shanahan no desafió un posible pase de touchdown a Jake Tonges, quien de acuerdo con los árbitros salió del terreno, aunque una repetición mostró que podría haber arrastrado su segundo pie en la zona de anotación. No importó, pues Purdy lanzó un pase de touchdown a McCaffrey en la siguiente jugada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

