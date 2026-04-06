30 pasajeros evacuados después de que un crucero encallara en un arrecife en Fiyi

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El MV Fiji Princess, operado por Blue Lagoon Cruises, encalló el sábado cerca de la isla Monuriki, escenario de la película de 2000 protagonizada por Tom Hanks “Cast Away” ("Náufrago"), señaló la empresa turística con sede en Fiyi en un comunicado.

“Aunque la investigación se encuentra en sus primeras etapas, las condiciones cuando el barco fondeó en la zona eran tranquilas, y parece que un fuerte chubasco provocó que el ancla del barco se arrastrara hacia un arrecife cercano, tras lo cual el barco quedó encallado”, indicó el comunicado.

Un ferry se colocó junto al barco de 55,52 metros (182 pies) al amanecer del domingo y 30 pasajeros desembarcaron con su equipaje y pertenencias. Nadie resultó herido.

Los pasajeros fueron trasladados a la isla Denarau.

Blue Lagoon Cruises señaló que el combustible bombeable, así como otros combustibles almacenados a bordo, habían sido retirados para el lunes, lo que redujo los riesgos ambientales.

El comunicado añadió que un especialista en salvamento de Australia se encontraba en el lugar desde el domingo, supervisando las labores de recuperación.

La Autoridad de Seguridad Marítima de Fiyi, un organismo regulador del sector, no respondió a una solicitud de comentarios el lunes. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP