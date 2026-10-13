Zverev vence a Bublik en el Masters de Shanghái tras asegurar el número 1 de fin de año

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Alexander Zverev devuelve ante Cameron Norrie en el Abierto de China, el jueves 1 de octubre de 2026, en Beijing.(AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

Zverev salvó tres puntos de set en el desempate del primer set y derrotó a Bublik apenas por segunda vez en cinco enfrentamientos a lo largo de sus carreras.

“Mi tobillo estaba molestando, por desgracia", dijo Zverev. "Era algo comprensible porque he estado jugando mucho tenis, lo cual es una buena señal porque he estado jugando bien. Mi cuerpo está acusando el rigor, pero estoy contento de haber salido adelante”.

Bublik lideró 20-15 en aces, pero también cometió ocho dobles faltas, frente a una de Zverev.

Zverev se aseguró el lunes de terminar el año en lo más alto del ranking, después de que el número tres Carlos Alcaraz perdiera.

Actualmente el número 2 del escalafón, Zverev superará el próximo mes al líder Jannik Sinner después de que el italiano diera por terminada su temporada debido a una inflamación en la rodilla derecha.

Zverev se consagró este año en Roland Garros y luego en el Abierto de Estados Unidos para conseguir sus dos primeros títulos de Grand Slam.

El próximo rival de Zverev será Alex de Miñaur, quien ha ganado sus dos últimos enfrentamientos, ambos en la Copa Laver. De Miñaur venció 6-3, 6-4 a Karen Khachanov. Además, Arthur Gea derrotó 7-6 (4), 6-4 a Jakub Mensik. ___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP