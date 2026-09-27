Zverev gana y sella la victoria del Equipo de Europa en la Copa Laver

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El equipo de Europa celebra con Alexander Zverev después de que venció a Learner Tien del Equipo del Mundo en la Copa Laver el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Maja Smiejkowska) AP

Zverev —quien conquistó sus dos primeros títulos de Grand Slam este año al ganar el Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos— venció por 7-6 (3), 6-3 a Learner Tien para sellar una victoria de 13-5 para Europa.

Fue una mejor actuación para el alemán después de que su racha de nueve triunfos consecutivos en individuales terminara con una derrota ante Alex de Minaur el sábado.

Tien, 13.º del ranking, había derrotado a Flavio Cobolli en su debut en la Copa Laver el sábado.

El Equipo del Mundo había ganó la edición del año pasado en San Francisco, pero con la edición de este año ahora Europa ha ganado seis de las nueve ediciones del evento al estilo de la Copa Ryder.

Más temprano, Cobolli y Jakub Mensik ampliaron la ventaja de Europa al vencer a De Minaur y Taylor Fritz por 7-5, 6-3 en dobles.

La victoria de Zverev dejó sentenciada la serie con tres partidos por disputarse, lo que significó que Carlos Alcaraz no necesitó saltar a la cancha para el tercer partido del día contra De Minaur.

Alcaraz ganó un partido de dobles con Mensik el viernes y un partido de individuales ante Fritz el sábado. Las victorias valen un punto el viernes, dos puntos el sábado y tres puntos el domingo. El primer equipo en llegar a 13 puntos gana. ___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP

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