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Zoológico de Guatemala logra nacimiento de tres crías de lagarto endémico en peligro de extinción

CIUDAD DE MEXICO (AP) — El Zoológico Nacional La Aurora en Guatemala informó que por segundo año consecutivo logró la reproducción de tres crías de un lagarto venenoso endémico cuyo hábitat son los bosques tropicales secos del Valle del río Motagua, al noreste del país centroamericano.

El parque calificó en un comunicado de prensa difundido el miércoles que la reproducción del espécimen, conocido científicamente como Heloderma charlesbogerti, es “histórica”. Agregó que esto obedece a que se trata de una de las especies más amenazadas del planeta debido a la pérdida y fragmentación de su entorno, el tráfico ilegal de fauna silvestre, el cambio climático, la reducida diversidad genética y la limitada disponibilidad de refugios naturales.

Esta especie también es conocida como lagarto escorpión o “niño dormido” y está clasificado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como una especie en peligro de extinción.

Según el zoológico, se tiene registro de que sobreviven aproximadamente 500 individuos en estado silvestre. La especie habita ecosistemas de bosque seco y monte espinoso tropical en el Valle del Motagua, además de una población remanente en la falda del Volcán de Pacaya, también en Guatemala.

El nacimiento se da bajo un programa de conservación fuera de su hábitat natural, lo que “confirma la continuidad del programa reproductivo y fortalece las capacidades técnicas y científicas desarrolladas en el país para la conservación de la especie”, destacó el zoológico.

El programa —que nació en 2019— integra manejo especializado en herpetología, medicina veterinaria, genética poblacional y reproducción. Los recintos replican microhábitats áridos del Valle del Motagua, cambios de temperatura, refugios y sustratos adecuados. También se implementan protocolos especializados para especies venenosas, monitoreo veterinario continúo, ultrasonografía reproductiva, control nutricional e incubación artificial.

El plan reproductivo desarrollado por el Zoológico La Aurora incluye, además, observación etológica, monitoreo folicular, reintroducciones controladas, manejo de oviposición e incubación artificial durante aproximadamente seis meses entre los 26.7 y 27.7 grados, protocolos que permitieron la eclosión exitosa de las tres crías nacidas en 2026, explicó.

FUENTE: AP

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