Zizou Bergs fulmina a Carlos Alcaraz en el Masters de Shanghái

Carlos Alcaraz devuelve ante Jiri Lehecka durante la final del Abierto de Japón, el martes 6 de octubre de 2026 en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

Bergs convirtió su primer punto de partido con su noveno ace para derrotar al astro español, en la mayor victoria de su carrera. Fue el segundo enfrentamiento en el circuito entre ambos y la primera victoria de Bergs.

Tras el partido, Bergs comentó que tiene “demasiado respeto por (los mejores jugadores), lo cual es parte de mi cultura y estoy orgulloso de eso. Pero se interpone un poco cuando tienes que jugar contra ellos”.

“Vivir este momento, para mí, es un poco un alivio", dijo el belga de 27 años. "Siento que ahora de verdad puedo ganarles a estos tipos. No solo que puedo jugar contra ellos, sino que puedo ganarles”.

Bergs conectó 24 golpes ganadores camino a la victoria, frente a 16 de su rival.

“No me sentí cómodo. Estoy muy decepcionado con el partido de hoy, porque no encontré la solución”, señaló Alcaraz. “Simplemente cometí demasiados errores no forzados”.

A continuación, Bergs se enfrentará a Tommy Paul después de que el estadounidense eliminó al campeón defensor Valentin Vacherot por 6-4, 6-2.

La derrota de Alcaraz significa que Alexander Zverev terminará el año como el número 1 del mundo.

Al quebrar el servicio de Alcaraz por segunda vez para tomar ventaja de 6-5 en el set inicial, Bergs aprovechó su cuarto punto de set para cerrarlo con su saque después de que Alcaraz estrelló la pelota en la red.

El belga, número 39 del ranking, le rompió el saque a Alcaraz para ponerse 6-5 en el segundo set, pero no logró cerrar el partido con su servicio, ya que el español recuperó el quiebre para forzar el desempate.

“Él supo aprovechar sus oportunidades cuando se presentaron, y nada más”, comentó Alcaraz. “Ahora toca volver a casa, prepararme para lo que viene, retomar los entrenamientos y tratar de jugar mejor en el próximo torneo”.

Alcaraz, que ganó el Abierto de Japón la semana pasada, remontó tras estar 4-2 abajo para igualar 4, pero Bergs se recompuso y construyó dos puntos de partido. El belga solo necesitó uno.

“Estoy muy contento con cómo manejé el desempate”, manifestó Bergs. “Nunca es fácil que te quiebren cuando estás sacando para el partido, pero volver en el desempate y jugar esos momentos clave, sacar fuerte, estoy muy contento con ese, especialmente”.

Además, el quinto cabeza de serie Daniil Medvedev superó con facilidad a Dalibor Svrcina por 6-2, 6-3.

En su segunda victoria consecutiva desde que fue descalificado en el Abierto de China por golpear a un espectador en el ojo con una pelota, Medvedev convirtió su cuarto punto de partido cuando su rival checo envió una volea de revés afuera.

El canadiense Felix Auger-Aliassime (4to preclasificado) eliminó al español Pablo Carreño Busta por 6-3, 4-6, 6-1, y el griego Stefanos Tsitsipas remontó tras perder el primer set para dejar fuera al estadounidense Taylor Fritz (11mo cabeza de serie) por 3-6, 7-5, 6-3.

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FUENTE: AP