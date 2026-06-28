Zeno Debast entrena con Bélgica por primera vez en el Mundial tras lesión en la pierna

Zeno Debast, del Sporting, celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido por la Liga de Campeones entre el Sporting CP y el Lille, el 17 de septiembre de 2024, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca, Archivo) AP

Debast se sometió a una resonancia magnética el sábado debido a una lesión en la pierna, cuyo resultado, según afirmó, fue “positivo”. El zaguero de 22 años se lastimó el mes pasado mientras entrenaba con el club portugués Sporting de Lisboa.

“Todo va según lo previsto”, manifestó Debast. “Así que somos optimistas. Me siento bien. Hoy puedo participar en parte del entrenamiento”.

Debast practicó con el resto del plantel y luego trabajó por su cuenta con un entrenador durante la parte de la sesión del domingo abierta a los medios. Sin Debast, Bélgica inició la fase de grupos con dos empates y una victoria de 5-1 sobre Nueva Zelanda el viernes que le permitió avanzar a los dieciseisavos e final como líder del Grupo G.

“Como jugador no es fácil ver a tu equipo entrenar y jugar sin poder participar”, comentó Debast. “Pero estoy agradecido de estar aquí y de poder trabajar aquí en mi regreso”.

Debast tiene 26 partidos con la selección de Bélgica formó parte de la convocatoria del Mundial de Qatar 2022. Se desconoce si el entrenador Rudi Garcia contempla a Debast en el once inicial cuando se considere que está en condiciones de jugar.

“Quiero estar al 100%”, expresó Debast. “Es la única manera de ayudar al equipo. Si dependiera de mí, ya estaría en el campo. Vengo de una temporada dura, con algunas lesiones”.

Bélgica juega el miércoles su primer partido de la fase de eliminación directa en Seattle contra Senegal, que viene de golear 5-0 a Irak. Debast elogió al conjunto senegalés, liderado por Sadio Mané, pero confía en la capacidad de Bélgica para avanzar.

“Creo que será un buen partido, sabiendo que nosotros también tenemos las cualidades”, dijo Debast en inglés. “Si estamos en buena forma y seguimos de manera positiva como en nuestro último partido, creo que será un muy buen partido”.

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FUENTE: AP