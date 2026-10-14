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Zelenskyy se reunirá con Burnham en Londres mientras Kiev busca más ayuda contra Rusia

LONDRES (AP) — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, tenía previsto reunirse el miércoles en Londres con el primer ministro británico Andy Burnham.

Victoria Deineko, su esposo, Ievhen Deineko y su hija, Mia, se ven junto a un edificio residencial de varias plantas dañado en Kiev, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)
Victoria Deineko, su esposo, Ievhen Deineko y su hija, Mia, se ven junto a un edificio residencial de varias plantas dañado en Kiev, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) AP

Kiev y sus aliados europeos se apresuran a reforzar las defensas ucranianas en medio del creciente bombardeo de Rusia y de las dudas sobre el compromiso del gobierno de Estados Unidos de ayudar a Ucrania a repeler la invasión de Moscú, que comenzó en febrero de 2022.

La oficina de Burnham indicó que el gobierno del Reino Unido proporcionará “apoyo urgente” a Kiev en las próximas semanas y acelerará la entrega de misiles de defensa antiaérea que Ucrania necesita desesperadamente antes de que llegue el crudo invierno.

No era la primera vez desde que comenzó la guerra que una decisión sorpresiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudía a los líderes ucranianos y de Europa occidental.

Trump anunció la semana pasada que alcanzó un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para importar toneladas de diésel ruso. La sorprendente decisión, que se produjo en medio de los esfuerzos internacionales por sancionar la economía rusa y aislar a Putin, se sumó a una lista cada vez mayor de episodios en los que el presidente republicano se ha alineado con el líder ruso mientras daba la espalda a Zelenskyy.

Burnham tomó un rumbo distinto. “Mi mensaje al pueblo ucraniano no podría ser más claro: estamos con ustedes el tiempo que haga falta, y iremos más lejos y más rápido en nuestro apoyo para respaldar su valiente lucha por la paz en Europa”, afirmó Burnham antes de la visita.

Analistas señalaron que la medida de Trump impulsó a Europa a mantenerse firme detrás de Kiev.

“Ante un invierno duro para Ucrania, el giro de Donald Trump de regreso hacia Rusia augura un mal panorama”, escribió Rym Momtaz, de Carnegie Europe, en un reporte el martes. “Pero en lugar de entrar en pánico, los aliados europeos de Kiev se están centrando en actuar”.

Reino Unido, al igual que la Unión Europea, también busca imponer más sanciones a Rusia.

Londres ha instado a Moscú a respetar un alto el fuego parcial anunciado por Trump y a detener los ataques contra las instalaciones energéticas de Ucrania. Zelenskyy afirma que Ucrania está respetando el alto el fuego energético.

El primer viaje al extranjero de Burnham tras convertirse en líder en julio fue a Kiev, donde ofreció compartir tecnología para fabricar misiles de largo alcance. En respuesta, Rusia acusó a Reino Unido de participar en la guerra del lado de Kiev.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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