Zelenskyy insta al Parlamento a destituir al fiscal general

El primer ministro canadiense Mark Carney (izq) con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Banff, Alberta, Canadá, el 10 de septiembre del 2026. (Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP) AP

Kravchenko presentó su renuncia la semana pasada calificándola como una “decisión política consciente”, después de que una investigación por corrupción llegara a su despacho. Los investigadores han acusado a uno de sus subordinados de dirigir un esquema de fraude, aunque el propio Kravchenko no ha sido acusado ni ha sido señalado como sospechoso.

Diversos escándalos de corrupción han perjudicado los índices de aprobación de Zelenskyy en un momento en que Ucrania se defiende de la invasión rusa.

El lunes, Kravchenko afirmó que había emitido una notificación formal de investigación contra Semen Kryvonos, quien dirige la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), una de las agencias que había examinado la conducta de su oficina.

Kravchenko también publicó un video en Telegram en el que acusó a Kryvonos de utilizar medios fraudulentos para eludir la rendición de cuentas por una infracción relacionada con la corrupción que se remonta a 2008.

El anuncio de Kravchenko de que viajaría al extranjero mientras se decidía su futuro generó críticas públicas. Él respondió en Telegram que el viaje incluye reuniones con socios internacionales, en las que planea plantear preocupaciones sobre una “influencia sin control” dentro de los organismos anticorrupción de Ucrania.

La NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), que impulsaron conjuntamente el caso que motivó la renuncia de Kravchenko, señalaron en un comunicado conjunto el lunes que consideran las afirmaciones de Kravchenko como la continuación de un ataque sistemático contra los organismos anticorrupción independientes, que —según indicaron— comenzó el verano pasado, cuando surgió un impulso activo para subordinar a la NABU y a la SAPO a la fiscalía general.

También indicaron que a Kryvonos no se le entregó ninguna notificación de que estuviera siendo investigado.

“Las declaraciones del fiscal general, que renunció recientemente, son actualmente de carácter público y no tienen peso legal”, afirmó el comunicado.

Zelenskyy presentó una solicitud formal al Parlamento el lunes.

“Este fiscal general solo tiene un camino por delante: la destitución del cargo. Eso es exactamente lo que le dije”, escribió Zelenskyy en Telegram. “Ucrania ha visto todas las razones para ello. Si él quiere llamarlo presión política, es libre de hacerlo. Les pido a los miembros del Parlamento que apoyen esta destitución sin demora”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP