Zelenskyy dice que recaba detalles de propuesta de alto el fuego de Putin para el 9 de mayo

El líder ruso, Vladímir Putin, propuso un alto el fuego para el 9 de mayo, coincidiendo con el Día de la Victoria en Rusia, durante una llamada telefónica con Trump en la víspera, según el Kremlin.

“Hemos dado instrucciones a nuestros representantes para que se pongan en contacto con el equipo del presidente de Estados Unidos y aclaren los detalles de la propuesta rusa de un alto el fuego de corto plazo", manifestó Zelenskyy. "Averiguaremos exactamente de qué se está hablando, si se trata de unas pocas horas de seguridad para un desfile en Moscú o algo más”.

Mientras, ataques rusos mataron a una persona en Dnipro, una ciudad del centro de Ucrania, durante la noche e hirieron a decenas más en la ciudad portuaria de Odesa, en el sur. Kiev, por su parte, continuó atacando instalaciones industriales en territorio ruso por segundo día consecutivo.

En Dnipro, un ataque con drones se cobró la vida de una persona e hirió a otras cinco, indicó el jefe regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, en una publicación en Telegram. Una tienda, un edificio residencial y varios vehículos resultaron dañados, agregó.

En Odesa, el jefe regional Oleh Kiper explicó que las oleadas de ataques rusos con drones alcanzaron edificios residenciales e infraestructura civil en la ciudad durante la noche y causaron 20 heridos.

Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron muchos de los objetivos entrantes, pero los impactos y la caída de escombros dañaron edificios residenciales, un hotel, un jardín de infantes y un edificio administrativo, y causaron incendios en varios lugares que ya se habían sofocado, agregó.

La región rusa de Perm, en los montes Urales, a más de 1.500 kilómetros de distancia de Ucrania, reportó un ataque con aviones no tripulados por segundo día consecutivo. Su gobernador, Dmitry Makhonin, dijo que una instalación industrial fue alcanzada y que no se produjeron víctimas ni daños significativos, pero no ofreció más detalles.

El gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondtratyev, afirmó en un comunicado en internet que un incendio provocado por un ataque con drones ucranianos contra la refinería de petróleo de Tuapse fue apagado tras arder durante casi dos días completos, con productos petrolíferos derramándose en las calles de la ciudad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP