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Zar antidrogas de Estados Unidos critica a la AMA y dice que cambios amenazan deporte olímpico

La zar antidrogas de Estados Unidos describió un conjunto de cambios en los protocolos antidopaje que propone un panel de la Agencia Mundial Antidopaje como medidas que “socavarían la confiabilidad de las actuaciones de los competidores” en futuros Juegos Olímpicos.

ARCHIVO - Foto del viernes 27 de marzo del 2026, la directora de la Oficina Nacional de Control Antidrogas de Estados Unidos Sara Carter en CPAC. (AP Foto/Gabriela Passos, Archivo)
ARCHIVO - Foto del viernes 27 de marzo del 2026, la directora de la Oficina Nacional de Control Antidrogas de Estados Unidos Sara Carter en CPAC. (AP Foto/Gabriela Passos, Archivo) AP

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, envió una carta abierta a la AMA y a sus partes interesadas el lunes. La misiva fue enviada un día antes de la “reunión extraordinaria” del comité ejecutivo de la AMA, en la que debatirá recomendaciones de un “grupo de trabajo” creado a raíz de un caso de dopaje que involucró a nadadores chinos.

Carter criticó lo que, según ella, fue la “exclusión injustificable” de las autoridades de Estados Unidos de la reunión. El portavoz de la AMA, James Fitzgerald, señaló que Estados Unidos no fue invitado debido a la negativa de su gobierno a pagar sus cuotas a la AMA, lo que forma parte de una disputa mayor entre Estados Unidos y el regulador antidopaje mundial, derivada de la saga de dopaje en China y de un escándalo de larga data que involucra a Rusia.

“El objetivo y las recomendaciones del grupo de trabajo están diseñados para reforzar la independencia y la credibilidad del proceso antidopaje, incluso en grandes eventos”, manifestó Fitzgerald.

Entre las recomendaciones del grupo figura transferir algunas responsabilidades de control a una agencia independiente y alejarlas de manos de la agencia antidopaje del país anfitrión. Eso podría debilitar el papel de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles dentro de dos años, que ha confrontado con dureza a la AMA por su manejo de los asuntos relacionados con Rusia y China.

“La participación sólida y enérgica de las organizaciones nacionales antidopaje en el ecosistema antidopaje es de particular importancia para Estados Unidos, mientras nos esforzamos por garantizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos más limpios de la historia”, escribió Carter.

Fitzgerald indicó que la reunión del martes es solo para debatir las recomendaciones y que no se prevé ninguna medida.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/sports

FUENTE: AP

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