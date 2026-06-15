Zar antidrogas de EEUU arremete contra la AMA: cambios podrían minar deporte olímpico limpio

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Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, envió el lunes una carta abierta a la AMA y a sus partes interesadas.

Llega un día antes de una “reunión extraordinaria” del comité ejecutivo de la AMA, en la que se debatirán recomendaciones de un “grupo de trabajo” creado a raíz de un caso de dopaje que involucró a nadadores chinos.

Carter criticó lo que, según afirmó, fue la “exclusión injustificable” de las autoridades de Estados Unidos de la reunión. El portavoz de la AMA, James Fitzgerald, explicó que Estados Unidos no fue invitado debido a la negativa de su gobierno a pagar sus cuotas a la AMA, lo que forma parte de una disputa mayor entre Estados Unidos y el regulador mundial antidopaje, derivada del caso de dopaje de China y de un escándalo de larga data que involucra a Rusia.

La participación sólida y enérgica de las organizaciones nacionales antidopaje (NADO, por sus siglas en inglés) en el ecosistema antidopaje es de particular importancia para Estados Unidos, mientras nos esforzamos por garantizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos más limpios de la historia”, escribió Carter.

Entre las recomendaciones del grupo figura transferir algunas responsabilidades de control a una agencia independiente y alejarlas de manos de la agencia antidopaje del país anfitrión.

Para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, a realizarse dentro de dos años, esto podría debilitar el papel de la Agencia Antidopaje de EEUU, que ha confrontado con dureza a la AMA por su manejo de los asuntos relacionados con Rusia y China.

______ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP