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Zack Wheeler poncha a 9 y Rincones pega jonrón en su primer hit para que Filis gane 7-0

FILADELFIA (AP) — El lanzador Zack Wheeler ponchó a nueve en seis entradas sin permitir carreras, en las que toleró dos hits, Gabriel Rincones Jr. conectó un jonrón para su primer hit en las Grandes Ligas y los Filis de Filadelfia derrotaron 7-0 a los Marlins de Miami la noche del lunes.

Gabriel Rincones Jr., de los Filis de Filadelfia, batea un jonrón frente a Ryan Gusto, de los Marlins de Miami, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 15 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
Gabriel Rincones Jr., de los Filis de Filadelfia, batea un jonrón frente a Ryan Gusto, de los Marlins de Miami, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 15 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

J.T. Realmuto también se voló la barda y Bryce Harper impulsó una carrera por Filadelfia.

Liam Hicks aportó dos de los cuatro imparables de Miami. Los Marlins perdieron apenas por tercera vez en 13 juegos de junio.

Wheeler (6-1) permitió un sencillo de Hicks abriendo el juego y luego dio base por bolas al dominicano-canadiense Otto Lopez antes de ponchar a cuatro bateadores consecutivos para marcar el tono de su noche. El derecho de 36 años redujo su efectividad a 2.01 en 10 aperturas.

Tim Mayza, Jonathan Bowlan y Chase Shugart lanzaron un episodio cada uno con relevo sin carreras para completar la blanqueada.

Rincones, que disputaba el segundo juego de su carrera, envió una slider de 84 millas por hora de Ryan Gusto (0-2) a las gradas del jardín derecho en la segunda entrada para poner a los Filis arriba 1-0.

Está en la alineación de Filadelfia después de que el jardinero derecho de nacionalidad cubana Adolis García fue colocado en la lista de lesionados de 60 días por un desgarro en el dorsal derecho. Amplió la ventaja de Filadelfia a 2-0 en la tercera con un rodado que produjo out con las bases llenas.

El batazo de dos carreras de Realmuto en la quinta entrada hacia el jardín izquierdo puso el marcador 5-0, al conectar en línea una slider al primer lanzamiento de Gusto por encima de la barda del jardín izquierdo.

Gusto permitió cinco carreras y ocho hits en 4 2/3 entradas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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