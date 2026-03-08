americateve

Zack Littell acuerda contrato de un año con los Nacionales, según fuente AP

Zack Littell tiene un nuevo hogar tras acordar un contrato de un año con los Nacionales de Washington, informó a The Associated Press el domingo una persona familiarizada con el acuerdo.

ARCHIVO - Foto del primero de octubre del 2025, el pitcher de los Rojos de Cincinnati Zack Littell lanza en la segunda entrada del juego 2 de la serie de comdín ante los Dodgers de Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)
ARCHIVO - Foto del primero de octubre del 2025, el pitcher de los Rojos de Cincinnati Zack Littell lanza en la segunda entrada del juego 2 de la serie de comdín ante los Dodgers de Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico. ESPN fue el primer medio en informar sobre el movimiento.

El contrato del veterano lanzador derecho incluye una opción mutua para la temporada 2027.

Littell, de 30 años, jugó el año pasado para Tampa Bay y Cincinnati, con marca de 10-8 y una efectividad de 3,81. Fue traspasado de los Rays a los Rojos el 30 de julio.

Littell estableció máximos de su carrera con 32 aperturas y 186 2/3 entradas en 2025. También lanzó el primer juego completo de su carrera en la victoria de los Rays por 16-3 en Houston el 31 de mayo.

Washington está en reconstrucción bajo Paul Toboni, contratado como presidente de operaciones del equipo después de que los Nacionales terminaran 66-96 el año pasado. La organización no registra una temporada ganadora desde que conquistó la Serie Mundial 2019.

Littell se incorpora a una rotación que también incluye a Cade Cavalli y Miles Mikolas, quien acordó el mes pasado un contrato de un año por 2,25 millones de dólares. MacKenzie Gore fue traspasado a Texas en enero a cambio de cinco prospectos.

Littell, seleccionado en la undécima ronda del draft amateur de 2013, debutó en las Grandes Ligas con Minnesota en 2018. Tiene marca de 34-29 con una efectividad de 3,88 en 155 apariciones como relevista y 79 aperturas, y también jugó para San Francisco y Boston.

