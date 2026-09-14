Zach McKinstry anota la carrera de la ventaja por error y Tigres vencen 6-5 a Azulejos

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El pelotero de los Tigres de Detroit, Max Clark (15), anota tras un doblete de su compañero de los Tigres de Detroit, Spencer Torkelson, durante la séptima entrada de un partido de béisbol en Toronto, el lunes 14 de septiembre de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press vía AP) AP

McKinstry anotó después de que el dominicano Vladimir Guerrero Jr. fildeó un rodado suave y lanzó a primera, donde el lanzador de Toronto Louis Varland no pudo atrapar el tiro.

El abridor dominicano de los Azulejos, José Soriano, lanzó 6 1/3 entradas, manteniendo un juego perfecto durante cinco innings, antes de que los Tigres anotaran cuatro carreras con cinco hits en la séptima.

Dillon Dingler abrió la anotación del séptimo inning con un sencillo productor, antes de que Max Clark añadiera un doble de dos carreras para darle a Detroit ventaja de 3-2. Spencer Torkelson amplió la diferencia a 4-2 con un doble productor.

Tyler Kinley (7-5) trabajó una octava entrada sin hits, y Kenley Jansen aseguró su 20º salvamento de la temporada con una novena sin hits. El abridor Troy Melton lanzó 2 2/3 entradas, su salida más corta del año, al permitir dos carreras con cinco hits.

El mexicano Alejandro Kirk conectó un sencillo productor.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP