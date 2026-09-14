americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Zach McKinstry anota la carrera de la ventaja por error y Tigres vencen 6-5 a Azulejos

TORONTO (AP) — Zach McKinstry anotó la carrera de la victoria por un error al no atrapar la pelota en la novena entrada, después de que Brett Callahan conectó un sencillo productor que empató el juego en la octava, y los Tigres de Detroit resistieron la noche del lunes para vencer 6-5 a los Azulejos de Toronto.

El pelotero de los Tigres de Detroit, Max Clark (15), anota tras un doblete de su compañero de los Tigres de Detroit, Spencer Torkelson, durante la séptima entrada de un partido de béisbol en Toronto, el lunes 14 de septiembre de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press vía AP)
El pelotero de los Tigres de Detroit, Max Clark (15), anota tras un doblete de su compañero de los Tigres de Detroit, Spencer Torkelson, durante la séptima entrada de un partido de béisbol en Toronto, el lunes 14 de septiembre de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press vía AP) AP

McKinstry anotó después de que el dominicano Vladimir Guerrero Jr. fildeó un rodado suave y lanzó a primera, donde el lanzador de Toronto Louis Varland no pudo atrapar el tiro.

El abridor dominicano de los Azulejos, José Soriano, lanzó 6 1/3 entradas, manteniendo un juego perfecto durante cinco innings, antes de que los Tigres anotaran cuatro carreras con cinco hits en la séptima.

Dillon Dingler abrió la anotación del séptimo inning con un sencillo productor, antes de que Max Clark añadiera un doble de dos carreras para darle a Detroit ventaja de 3-2. Spencer Torkelson amplió la diferencia a 4-2 con un doble productor.

Tyler Kinley (7-5) trabajó una octava entrada sin hits, y Kenley Jansen aseguró su 20º salvamento de la temporada con una novena sin hits. El abridor Troy Melton lanzó 2 2/3 entradas, su salida más corta del año, al permitir dos carreras con cinco hits.

El mexicano Alejandro Kirk conectó un sencillo productor.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

COLAPSA ENORME EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN BRICKELL, aplasta vehículos y deja cuatro personas heridas en Miami
ULTIMA HORA

COLAPSA ENORME EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN BRICKELL, aplasta vehículos y deja cuatro personas heridas en Miami

¡INSÓLITO EN MIAMI! Dos cubanos de 89 y 73 años caen acusados de tráfico de cocaína

¡INSÓLITO EN MIAMI! Dos cubanos de 89 y 73 años caen acusados de tráfico de cocaína

El entonces presidente venezolano Nicolás Maduro (izq) con Alex Saab en un evento en Caracas el 23 de enero del 2024. (AP foto/Jesus Vargas)

Aliado de Maduro planea declararse culpable de lavado de dinero en juicio en EEUU

ICE SOBRE CUBANO DEPORTADO DE MIAMI: Se infiltró y reportó sobre comunidades del exilio cubano

ICE SOBRE CUBANO DEPORTADO DE MIAMI: "Se infiltró y reportó sobre comunidades del exilio cubano"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter