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Zach Johnson gana el PGA Tour Champions en su casa, Iowa

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Zach Johnson ganó el Principal Charity Classic el domingo en su debut en el evento de su estado natal, al firmar una tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par, para imponerse por cuatro golpes en el Wakonda Club.

Johnson creció en Cedar Rapids, a unas dos horas de distancia. Terminó con 17 bajo par (199) para lograr su segunda victoria en su primera temporada en el circuito para jugadores de 50 años o más.

“Pura gratitud. Son momentos como este en los que realmente reflexionas, obviamente, sobre el recorrido; reflexionas sobre las personas que te rodean y que te ayudan, te animan, te alientan. Ahí es donde voy", dijo Johnson.

“Quiero decir, considerando esta semana y todo lo que implica estar de vuelta en casa, y luego literalmente en un lugar donde solía vivir, sentí que ya había ganado antes de hacer mi primer golpe de salida. Eso, sinceramente, me dio mucha libertad para simplemente jugar. Es difícil abarcar realmente todas las emociones en ese sentido, pero mucha paz”.

Johnson abrió con 69 y firmó 63 el sábado. También ganó el James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational en su debut en el circuito sénior en marzo.

Richard Green (68) y Retief Goosen (70) empataron en el segundo lugar. David Bransdon (71) y Brett Quigley (72) quedaron con 12 bajo par.

Steve Stricker jugó por segunda semana consecutiva después de iniciar su temporada del PGA Tour Champions en el torneo que organiza en su Wisconsin natal. Empató en el puesto 40 con cinco bajo par tras un 69.

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