Young lanza 3 pases de TD y Panthers aplastan 34-3 a unos diezmados Falcons

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El quarterback de los Panthers de Carolina Bryce Young lanza el balón en el encuentro ante los Falcons de Atlanta el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Los Panthers (1-1) lograron su cuarta victoria consecutiva entre los rivales de la NFC Sur. Young completó 23 de 36 pases y mejoró a 5-1 contra los Falcons. Estableció un récord de la franquicia con 448 yardas por pase en una victoria 30-27 en tiempo extra para cerrar la barrida de la temporada pasada.

Con el suplente Cooper Rush como quarterback, los Falcons (0-2) volvieron a tener problemas ofensivos tras su derrota inaugural 20-13 en Pittsburgh la semana pasada. Michael Penix Jr. (rodilla) y Tua Tagovailoa (oblicuo) nuevamente estuvieron inactivos.

Rush completó 10 de 17 pases para 86 yardas, con dos intercepciones, y además perdió un balón suelto.

Las dificultades de Rush desde su primer snap fueron tan marcadas que algunos aficionados de los Falcons comenzaron a abuchear apenas después de seis minutos de juego. Perdió un balón suelto en una carrera de 9 yardas para abrir el juego. La segunda posesión de Atlanta terminó cuando el pase de Rush destinado a Bijan Robinson fue interceptado por el linebacker Bobby Okereke.

Rush fue reemplazado por el novato no seleccionado en el draft Jack Strand hacia el final del tercer cuarto, lo que provocó una ovación de los aficionados de los Falcons. La primera posesión de Strand terminó mal, ya que su pase para Jahan Dotson fue interceptado por Lloyd y devuelto 16 yardas para touchdown. Strand perdió un snap que terminó en balón suelto en su última posesión.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP