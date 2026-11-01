"You Can See Everything” y "Clayface" lideran un flojo fin de semana de Halloween

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Alexander Skarsgård asiste a la proyección especial de "Wicker" en AMC Lincoln Square, el martes 13 de octubre de 2026, en Nueva York. (Foto por Evan Agostini/Invision/AP) AP

“You Can See Everything” tuvo una ligera ventaja sobre “Clayface”, con 10,6 millones de dólares en 2.655 salas en su tercer fin de semana en cines. La película, dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, ha recaudado hasta la fecha 63,9 millones de dólares frente a un presupuesto de producción reportado de 7 millones, y sigue generando un tipo de entusiasmo que es difícil de comprar. Sin embargo, esta es la primera vez que alcanza el número uno.

“Clayface”, sobre el villano de Batman, quedó detrás de “You Can See Everything” por apenas 200.684 dólares. El estreno de Warner Bros. cayó 57% en su segundo fin de semana en cines. Eso eleva sus ingresos nacionales a 44,1 millones de dólares frente a un presupuesto reportado de 44 millones.

El tercer lugar fue para la película animada de Laika “Wildwood”, que sumó 150 pantallas en su segundo fin de semana, llevando su presencia a 3.100 cines en Estados Unidos y Canadá. El estreno de Fathom Entertainment recaudó un estimado de 7,5 millones de dólares, 39% menos que en su primer fin de semana, y elevó su total acumulado a 25,9 millones.

La fantasía cómica “Wicker”, donde Olivia Colman interpreta a una mujer que encarga a un tejedor de cestas que le fabrique un esposo de mimbre (Alexander Skarsgård), se ubicó en el cuarto lugar con 4,1 millones de dólares. “Street Fighter”, ya en su tercer fin de semana, completó los cinco primeros con 3,2 millones.

En expansiones destacadas, el aclamado filme independiente de Sundance “The Only Living Pickpocket in New York” añadió más de 1.000 salas en su segundo fin de semana y recaudó 1,9 millones de dólares, lo que lo colocó en el top 10.

Netflix también informó ingresos por el estreno en salas de su película sobre la Segunda Guerra Mundial “The Mosquito Bowl”, que recaudó 455.000 dólares en 349 salas. “La Bola Negra” recaudó un poco menos, 418.000 dólares, en apenas 38 salas en su tercer fin de semana, lo que elevó su total acumulado a 1,2 millones.

La taquilla nacional sigue arriba en más de 17% respecto del año pasado, con casi 8.500 millones de dólares hasta la fecha. Top 10 de películas por taquilla doméstica Venta estimada en las taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak: 1. “You Can See Everything”, 10,6 millones de dólares. 2. “Clayface”, 10,4 millones de dólares. 3. “Wildwood”, 7,5 millones de dólares. 4. “Wicker”, 4,1 millones de dólares. 5. “Street Fighter”, 3,2 millones de dólares. 6. “Resident Evil”, 2,5 millones de dólares. 7. “Other Mommy”, 2,5 millones de dólares. 8. “The Only Living Pickpocket in New York”, 1,9 millones de dólares. 9. “Heart of the Beast”, 1,6 millones de dólares. 10. “Sense and Sensibility”, 1,4 millones de dólares. __________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP