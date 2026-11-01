Yotova es la aparente ganadora del balotaje presidencial de Bulgaria, según los resultados iniciales

La presidenta interina y candidata presidencial Iliana Yotova emite su voto el domingo 1 de noviembre de 2026, en Sofía, Bulgaria. (Agencia Búlgara de Noticias vía AP) AP

De acuerdo con el recuento de varias agencias de sondeos, Yotova recibió el 58% de los votos. Si los resultados oficiales lo confirman, se convertiría en la primera jefa de Estado electa de Bulgaria.

Se dice que Gyurov, respaldado por partidos opositores reformistas que simpatizan con Occidente, va rezagado con aproximadamente el 38%.

Gyurov reconoció la derrota, y declaró: “así es como han votado los ciudadanos búlgaros”. Dijo también que los resultados debían aceptarse tal como están.

La votación fue la primera gran prueba para el partido Bulgaria Progresista —de línea amistosa con Moscú— del primer ministro Rumen Radev, que respaldó a Yotova. En las elecciones parlamentarias de abril, el partido obtuvo 131 de los 240 escaños del Parlamento, con lo que aseguró una mayoría clara.

Algunos observadores dicen que una victoria de Yotova mantendrá la presidencia en manos de la mayoría gobernante. Esa concentración de poder podría impedir el mantenimiento efectivo de los controles y contrapesos sobre las decisiones de política por parte de las instituciones, sostienen.

Yotova, de 62 años, asumió la presidencia en enero —cuando Radev renunció para postularse al Parlamento— e intenta obtener su propio mandato por votación popular. Se prevé que continúe la política de Radev de mantener a Bulgaria en su senda en la Unión Europea, al tiempo que apoya mejores relaciones con Rusia y el levantamiento de sanciones.

Tras emitir su voto el domingo, Yotova manifestó que votó por una Bulgaria que toma sus propias decisiones y mantiene una voz fuerte en el escenario internacional.

“Voté por el consenso nacional a través del diálogo, por instituciones que trabajen para los ciudadanos, por un Estado fuerte con su propia política exterior en una Europa fuerte”, les dijo a los periodistas.

El país balcánico se sumó a la OTAN en 2004 y a la UE en 2007. Aunque existe un amplio consenso entre los partidos del Parlamento sobre el rumbo prooccidental del país, el extendido sentimiento prorruso basado en los tradicionales lazos históricos y culturales con Rusia ha dividido a la sociedad, en particular desde que Moscú invadió Ucrania.

Tanto Yotova como Radev han pedido una solución diplomática para poner fin a esa guerra, pero se muestran evasivos respecto a una posible implicación rusa en los ataques con drones en la región del mar Negro.

Durante un debate televisivo entre los dos aspirantes presidenciales, Yotova abogó por un acuerdo que involucrara tanto a Ucrania como a Rusia, al señalar que “la paz sólo podría llegar mediante negociaciones”. También propuso una reunión de seguridad con la participación de los seis países con litoral en el mar Negro para firmar una moratoria de las hostilidades.

La presidencia de Bulgaria es principalmente ceremonial. Aunque el jefe de Estado no tiene poderes ejecutivos y se requiere que el Parlamento apruebe todas las políticas importantes, la elección directa le otorga al presidente una mayor autoridad política. El presidente encabeza las fuerzas armadas y puede vetar leyes, firma tratados internacionales y nombra embajadores.

Los presidentes en Bulgaria son elegidos por un mandato de cinco años, y no pueden ejercer más de dos mandatos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP