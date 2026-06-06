Yordan Álvarez pega un grand slam, su 22do jonrón, y Astros aplastan 13-2 a Atléticos

Compartir en:









El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, festeja en la cueva luego de conseguir un grand slam ante los Atléticos, el sábado 6 de junio de 2026 (AP Foto/Eric Christian Smith) AP

Tatsuya Imai ponchó a ocho y recibió el apoyo de Álvarez, quien coronó una entrada de cinco carreras de los Astros en el segundo episodio con el quinto grand slam de su trayectoria en las mayores, cuando encontró un cambio de velocidad del abridor Kade Morris (0-1) y envió la bola hacia las gradas del jardín derecho.

El cubano Álvarez lidera la Liga Americana con 48 carreras impulsadas.

LaMonte Wade Jr. y el venezolano José Altuve también conectaron jonrón por los Astros, que castigaron a Morris en su debut en las Grandes Ligas y anotaron todas sus carreras antes de la sexta entrada.

Morris permitió nueve carreras y nueve hits, otorgó tres bases por bolas y ponchó a cuatro en cuatro entradas. El derecho de 23 años fue seleccionado en la tercera ronda del draft por los Mets de Nueva York en 2023 procedente de la Universidad de Nevada en Reno.

Fue traspasado a los Atléticos en 2024 por Paul Blackburn.

El abridor de los Astros, Tatsuya Imai (3-3), se recompuso para ponchar a Jeff McNeil y cerrar la tercera entrada, dejando las bases llenas.

En su segundo juego desde que salió de la lista de lesionados, Altuve conectó su quinto jonrón de la temporada y les dio a los Astros una ventaja de 7-2 en el tercer acto. El mexicano Isaac Paredes impulsó su novena carrera en los últimos cuatro juegos con un elevado de sacrificio en el primer acto. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP