americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Yordan Álvarez conecta su 11mo jonrón y Astros vencen 2-0 a Guardianes

CLEVELAND (AP) — El cubano Yordan Álvarez conectó su 11mo jonrón para liderar las Grandes, y Peter Lambert lanzó seis entradas sin permitir carreras, para guiar la victoria el miércoles 2-0 de los Astros de Houston ante los Guardianes de Cleveland.

El cubano Yordan Álvarez de los Astros de Houston pega un sencillo en la sexta entrada ante los Guardianes de Cleveland el miércoles 22 de abril del 2026. (AP Foto/David Richard)
El cubano Yordan Álvarez de los Astros de Houston pega un sencillo en la sexta entrada ante los Guardianes de Cleveland el miércoles 22 de abril del 2026. (AP Foto/David Richard) AP

El cuadrangular de dos carreras de Álvarez en la primera entrada ante Tanner Bibee (0-3) ayudó a los Astros a ganar dos de tres en la serie. Antes de llegar a Cleveland, Houston tenía marca de 1-9 como visitante y había perdido ocho juegos consecutivos fuera de casa.

Lambert (1-1) limitó a los Guardianes a tres hits en apenas su segunda apertura de 2026. El derecho comenzó la temporada en el equipo Sugar Land de la Triple-A antes de ser ascendido cuando los Astros sufrieron una oleada de lesiones en su rotación de abridores.

Lambert salió de un atasco con dos en base en la cuarta entrada al ponchar a la estrella dominicana de Cleveland José Ramírez y a Kyle Manzardo. Abanicó a ocho.

Cuatro relevistas de los Astros completaron el juego combinado de cinco hits, con el dominicano Enyel De Los Santos consiguiendo los últimos cuatro outs para su tercer salvamento.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

RAÚL CASTRO envía carta al ejército oriental y ordena prepararse para la guerra

RAÚL CASTRO envía carta al ejército oriental y ordena prepararse para la guerra

FBI DESPLIEGA AVIÓN A CUBA EN OPERACIÓN SIN PRECEDENTES PARA RESCATAR A NIÑO ESTADOUNIDENSE

FBI DESPLIEGA AVIÓN A CUBA EN OPERACIÓN SIN PRECEDENTES PARA RESCATAR A NIÑO ESTADOUNIDENSE

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión

Nuevos detalles revelan lo que realmente pidió el equipo de Marco Rubio en la reunión secreta con El Cangrejo

Nuevos detalles revelan lo que realmente pidió el equipo de Marco Rubio en la reunión secreta con El Cangrejo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter