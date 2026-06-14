Yasin Ayari aporta doblete y Suecia aplasta 5-1 a Túnez para liderar el Grupo F del Mundial

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Mattias Svanberg, de Suecia, celebra un gol, convalidado posteriormente por el VAR, en el partido mundialista ante Túnez, realizado el domingo 14 de junio de 2026 en Monterrey, México (AP Foto/Sofia Yaker) AP

Alexander Isak y Viktor Gyökeres aportaron un gol y una asistencia cada uno, en tanto que Mattias Svanberg también marcó por Suecia, que llegó ubicada en el 39no puesto del ranking de la FIFA y se perdió el Mundial de 2022 cuatro años después de llegar a los cuartos de final en Rusia.

Omar Rekik anotó por Túnez, 45.º del escalafón y que disputa su séptimo Mundial pero que nunca ha avanzado más allá de la fase de grupos.

Los equipos mejor clasificados del grupo, Holanda y Japón, empataron 2-2 más temprano en Arlington, Texas.

Ayari abrió y cerró el marcador para los suecos en el Estadio de Monterrey con goles de larga distancia a los siete minutos y en el tiempo añadido del segundo tiempo. Celebró con mesura, levantando las manos en señal de respeto por el país donde nació su padre.

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Ethan Wilcox es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

___ Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP