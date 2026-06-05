Yankees ponen a Aaron Judge en lista de lesionados por fractura por estrés en costilla

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana descansará y tendrá actividad limitada antes de ser reevaluado y someterse a estudios de imagen adicionales dentro de unas cuatro a seis semanas. Los Yankees indicaron en un comunicado que se espera que Judge regrese “en algún momento de esta temporada”.

El equipo subió a Spencer Jones de su sucursal de Triple-A en Scranton/Wilkes-Barre para su segunda etapa con el club, a fin de reemplazar a Judge.

Jones bateó de 24-4 del 8 al 21 de mayo después de ser ascendido para sustituir al dominicano Jasson Domínguez, quien se lesionó la articulación acromioclavicular del hombro al estrellarse contra la cerca del jardín izquierdo al realizar una atrapada frente a Brandon Nimmo el 7 de mayo ante Texas.

Judge se sometió a una tomografía computarizada el jueves y a una resonancia magnética a inicios de la semana, cuando se reunió con un especialista. Al principio, los Yankees dijeron que Judge tenía molestias en el hombro antes de aclarar que la lesión era en una costilla del lado derecho, lo cual se reveló por primera vez cuando Judge se sometió a pruebas el lunes, día libre del equipo.

Incluida una etapa en la lista de lesionados por COVID-19 en julio de 2021, Judge está en la lista de lesionados por décima vez desde que debutó el 13 de agosto de 2016. Se perdió 45 juegos por una fractura en la muñeca derecha en 2018, 54 juegos por una distensión en el oblicuo izquierdo en 2019 y 42 juegos por una fractura en un dedo del pie en 2023, después de estrellarse contra una pared al hacer una atrapada en el Dodger Stadium.

Le diagnosticaron una fractura por estrés en una de sus costillas derechas en marzo de 2020. La lesión ocurrió cuando se lanzó por una pelota en septiembre de 2019, pero Judge no se perdió tiempo debido a que la temporada 2020 se retrasó por la pandemia.

El jugador de 34 años registraba un promedio .248 con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. Pero tiene apenas un cuadrangular en sus últimos 18 juegos desde el 10 de mayo y puso fin a una sequía de 11 partidos sin jonrón ni impulsada con un batazo de dos carreras que dejó en el terreno el 24 de mayo ante los Rays de Tampa Bay.

Judge llegó al juego contra Tampa Bay en una mala racha de 1 hit en 24 turnos que bajó su promedio de bateo a .246. Se fue en blanco en 15 turnos antes de conectar un sencillo en la primera entrada.

Ganó el título de bateo la temporada pasada, cuando registró un máximo de su carrera de .331 con 53 jonrones y 114 carreras impulsadas en 152 juegos. Se perdió 10 partidos del 26 de julio al 4 de agosto por una distensión del flexor en el codo derecho que sufrió en un tiro al plato el 22 de julio en Toronto. Se sometió a una inyección de plasma rico y no requirió cirugía durante la temporada baja.

Giancarlo Stanton jugó 17 partidos en los jardines cuando Judge se lesionó la temporada pasada. Stanton está fuera desde el 24 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha y comenzó a tomar turnos al bate en vivo en el terreno el miércoles, aunque fue descartado para la próxima gira de Nueva York.

El panameño José Caballero fue titular en los primeros dos juegos contra Cleveland y ha sido titular en cuatro ocasiones en el jardín derecho desde que fue adquirido procedente de Tampa Bay en la fecha límite de cambios del 31 de julio. Max Schuemann hizo su primera apertura de su carrera en el jardín derecho el jueves y realizó una atrapada lanzándose ante Steven Kwan en la segunda entrada, además de una atrapada saltando ante Brayan Rocchio en la séptima.

Judge había sido titular en 52 juegos en el jardín derecho. Jones fue titular en cuatro partidos en el jardín derecho antes de ser enviado a ligas menores el 22 de mayo, y Cody Bellinger ha sido titular en dos juegos.

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FUENTE: AP