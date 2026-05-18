Yandy Díaz y Junior Caminero impulsan 4 carreras cada uno y Rays aplastan 16-6 a Orioles

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Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, reacciona después de conectar un jonrón de tres carreras frente a Cameron Foster, de los Orioles de Baltimore, durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 18 de mayo de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Ryan Vilade y Jonny DeLuca aportaron tres carreras impulsadas cada uno para los Rays, que sumaron 18 hits y anotaron su mayor cantidad de carreras desde el 31 de mayo del año pasado, en un triunfo 16-3 en Houston. Tampa Bay tiene marca de 13-3 este mes y posee el mejor récord de las Grandes Ligas con 31-15.

Díaz puso en marcha la ofensiva con un doble abriendo el juego y luego conectó un sencillo de dos carreras con dos outs en la segunda entrada. Los primeros cinco bateadores en el orden al bate de Tampa Bay se combinaron para irse de 24-13 con 15 carreras impulsadas.

Los Rays anotaron seis carreras tempraneras contra el abridor de Baltimore Trevor Rogers (2-5), mientras una tormenta eléctrica azotaba el nuevo techo del Tropicana Field, y enviaron a 10 bateadores al plato durante una segunda entrada de cinco carreras. Tampa Bay también bateó la vuelta completa en una sexta de cuatro carreras, coronada por el cuadrangular de tres carreras de Caminero.

El abridor de los Rays Shane McClanahan, oriundo de Baltimore, extendió su racha sin permitir carreras a 23 entradas y dos tercios antes del sencillo impulsor con dos outs de Adley Rutschman en la tercera. McClanahan (5-2) luego ponchó al nativo de Tampa Pete Alonso para el ponche número 500 del zurdo en las Grandes Ligas.

Taylor Walls extendió su racha de hits a siete juegos, la mejor de su carrera, y anotó tres veces por los Rays.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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