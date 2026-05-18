americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Yandy Díaz y Junior Caminero impulsan 4 carreras cada uno y Rays aplastan 16-6 a Orioles

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — El cubano Yandy Díaz conectó cuatro imparables e impulsó cuatro carreras, el dominicano Junior Caminero pegó un jonrón y remolcó cuatro, y los Rays de Tampa Bay vapulearon al pitcheo de los Orioles de Baltimore en una victoria por 16-6 la noche del lunes.

Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, reacciona después de conectar un jonrón de tres carreras frente a Cameron Foster, de los Orioles de Baltimore, durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 18 de mayo de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris OMeara)
Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, reacciona después de conectar un jonrón de tres carreras frente a Cameron Foster, de los Orioles de Baltimore, durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 18 de mayo de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Ryan Vilade y Jonny DeLuca aportaron tres carreras impulsadas cada uno para los Rays, que sumaron 18 hits y anotaron su mayor cantidad de carreras desde el 31 de mayo del año pasado, en un triunfo 16-3 en Houston. Tampa Bay tiene marca de 13-3 este mes y posee el mejor récord de las Grandes Ligas con 31-15.

Díaz puso en marcha la ofensiva con un doble abriendo el juego y luego conectó un sencillo de dos carreras con dos outs en la segunda entrada. Los primeros cinco bateadores en el orden al bate de Tampa Bay se combinaron para irse de 24-13 con 15 carreras impulsadas.

Los Rays anotaron seis carreras tempraneras contra el abridor de Baltimore Trevor Rogers (2-5), mientras una tormenta eléctrica azotaba el nuevo techo del Tropicana Field, y enviaron a 10 bateadores al plato durante una segunda entrada de cinco carreras. Tampa Bay también bateó la vuelta completa en una sexta de cuatro carreras, coronada por el cuadrangular de tres carreras de Caminero.

El abridor de los Rays Shane McClanahan, oriundo de Baltimore, extendió su racha sin permitir carreras a 23 entradas y dos tercios antes del sencillo impulsor con dos outs de Adley Rutschman en la tercera. McClanahan (5-2) luego ponchó al nativo de Tampa Pete Alonso para el ponche número 500 del zurdo en las Grandes Ligas.

Taylor Walls extendió su racha de hits a siete juegos, la mejor de su carrera, y anotó tres veces por los Rays.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

La Habana endurece el discurso tras reporte sobre drones militares escondidos en CUBA

La Habana endurece el discurso tras reporte sobre drones militares escondidos en CUBA

Díaz-Canel amenaza con baño de sangre si EEUU ataca Cuba
ALARMA

Díaz-Canel amenaza con "baño de sangre" si EEUU ataca Cuba

World2Fly suspende vuelos Madrid-La Habana y agrava el aislamiento aéreo de Cuba

World2Fly suspende vuelos Madrid-La Habana y agrava el aislamiento aéreo de Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter