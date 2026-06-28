Yandy Díaz se lesiona el hombro y sale del juego de los Rays ante Diamondbacks

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Díaz hizo un swing fuerte ante Merrill Kelly, de Arizona, en la parte baja de la quinta entrada. El cuerpo de entrenadores del equipo lo revisó después de un swing fallido, pero se mantuvo en el juego y finalmente conectó un rodado al campocorto para abrir la entrada.

Richie Palacios bateó como emergente por Díaz para iniciar la séptima. Tampa Bay ganaba 5-0 en el momento de su salida.

El equipo anunció que Díaz dejó el juego por una distensión en el hombro izquierdo y que su estado se evaluará día a día.

Díaz, quien se ha embasado en 26 juegos consecutivos en casa, lidera la Liga Americana con un promedio de bateo de .336 y es segundo en Tampa Bay con 53 carreras impulsadas. Su elevado de sacrificio en la segunda entrada lo colocó empatado con Aubrey Huff en el quinto lugar de más carreras impulsadas en la historia de la franquicia, con 449.

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FUENTE: AP