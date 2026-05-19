Yandy Díaz pega jonrón y guía a Rays a triunfo 4-1 sobre Orioles

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El cubano Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, celebra luego de batear un jonrón en el encuentro del martes 19 de mayo de 2026 ante los Orioles de Baltimore (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Tampa Bay ha ganado 20 de 24 encuentros, tiene el mejor récord de las Grandes Ligas con 32-15 y está 17 juegos por encima de .500, su mejor foja de la temporada.

Jax permitió tres hits y dio una base por bolas antes de que Kevin Kelly (3-1) se acreditara la victoria con una sexta entrada en blanco. Bryan Baker dio trámite a la novena en tres hombres para su 13er salvamento.

El cubano Díaz conectó un jonrón en el inicio de la sexta entrada para darles a los Rays una ventaja de 2-1.

Taylor Ward pegó un cuadrangular abriendo el juego para la única carrera de los Orioles.

Kyle Bradish (2-6) permitió dos carreras y cuatro hits. Otorgó tres bases por bolas y ponchó a seis.

El dominicano Samuel Basallo se fue de 3-0 y vio cortada la mejor racha de su carrera, de 10 juegos consecutivos bateando de hit. Era la racha activa más larga de ese tipo y la más extensa de un jugador de los Orioles esta temporada.

La seguidilla del jugador de 21 años, de cinco juegos consecutivos anotando carrera, también llegó a su fin. Después de que el mexicano Jonathan Aranda recibió una base por bolas con dos outs, Díaz conectó un doble impulsor que puso el duelo 1-1 al entrar a la segunda entrada. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP