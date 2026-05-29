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Yandy Díaz pega 2 jonrones y los Rays vencen 8-5 a los Angels para cortar 4 derrotas

SAN PETERSBURGO (AP) — El cubano Yandy Díaz conectó dos jonrones, incluidos batazos consecutivos con el mexicano Jonathan Aranda en una séptima entrada de siete carreras, y los Rays de Tampa Bay vencieron 8-5 a los Angelinos de Los Ángeles Angels la noche del viernes para poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Richie Palacios, izquierda, de los Rays de Tampa Bay, celebra su triple productor de dos carreras frente a Brent Suter, lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 29 de mayo de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris OMeara)
Richie Palacios, izquierda, de los Rays de Tampa Bay, celebra su triple productor de dos carreras frente a Brent Suter, lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 29 de mayo de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Bryan Baker dio base por bolas a Mike Trout con cuenta de 3-2 para llenar las bases con dos outs en la novena antes de retirar a Vaughn Grissom con un elevado dentro del cuadro para su 15to salvamento en 18 oportunidades.

Nick Martinez (5-1) permitió dos carreras y ocho imparables en siete entradas para acreditarse la victoria. El derecho permitió dos carreras o menos en sus 11 aperturas de esta temporada.

Díaz conectó su noveno jonrón en el segundo lanzamiento del dominicano Walbert Ureña para poner el 1-0. Díaz le dio a los Rays la ventaja 3-2 en la séptima con un cuadrangular de dos carreras ante Ryan Zeferjahn (2-3) después de que Cedric Mullins recibió una base por bolas para abrir la entrada.

Aranda siguió con su 10mo vuelacercas, pero los Rays apenas estaban comenzando.

El dominicano Junior Caminero pegó un sencillo y Zeferjahn salió en favor de Brent Suter tras un rodado. Chandler llegó a base por un error en primera de Grissom y Oliver Dunn puso el 5-2 con un sencillo de toque impulsor.

Richie Palacios añadió un triple de dos carreras antes de anotar con un toque de sacrificio de Nick Fortes para una ventaja de 8-2.

Ureña permitió una carrera con cinco hits en seis entradas. Zeferjahn y Suter fueron castigados con siete —cinco limpias— en las dos últimas entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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