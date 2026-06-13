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Yamamoto lleva un juego sin hits hasta la novena en triunfo 7-1 de los Dodgers ante Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Yoshinobu Yamamoto llevó una tentativa de juego sin hits hasta la novena entrada, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron 7-1 a los Medias Blancas de Chicago el sábado.

El japonés Yoshinobu Yamamoto, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja durante la primera entrada del juego de báisbol de Grandes Ligas contra los Medias Blancas de Chicago, el sábado 13 de junio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Matt Marton)
El japonés Yoshinobu Yamamoto, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja durante la primera entrada del juego de báisbol de Grandes Ligas contra los Medias Blancas de Chicago, el sábado 13 de junio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Matt Marton) AP

Yamamoto retiró a sus primeros 23 bateadores antes de que Chase Meidroth llegara a base por un error con dos outs del campocorto Mookie Betts en la octava. Jacob Gonzalez luego rodó a segunda, poniendo fin a la entrada.

Pero Tristan Peters conectó un batazo de apertura para los Medias Blancas en la novena. Peters castigó una recta de 96,6 mph y la mandó profunda al jardín derecho para su tercer jonrón.

Después de que el cubano Edgar Quero elevó al jardín central, Yamamoto (7-4) fue reemplazado por Alex Vesia. El derecho japonés recibió una ovación de pie de la multitud de 37.832 aficionados, con entradas agotadas, mientras abandonaba el montículo.

Yamamoto, de 27 años, ponchó a siete en su cuarta victoria consecutiva. Realizó 109 lanzamientos, 74 en zona de strike.

Max Muncy conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras por los Dodgers, que se recuperaron bien tras perder 8-2 en el primer juego de la serie el viernes por la noche. Shohei Ohtani pegó un cuadrangular abriendo el juego en su regreso a la alineación, después de perderse un partido por una inflamación en la rodilla izquierda.

Chicago había ganado ocho juegos consecutivos en casa por primera vez desde agosto de 2020. A Sean Burke (3-4) se le cargaron cuatro carreras y seis hits en cuatro entradas.

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