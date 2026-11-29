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Lamine Yamal, del Barcelona, reacciona durante el partido de fútbol de La Liga española entre el Barcelona y el Villarreal en Barcelona, España, el domingo 22 de noviembre de 2026. (Foto AP/Joan Monfort) AP

Yamal se metió hacia adentro desde la derecha y acarició un pase insinuante de zurda al área, donde Dani Olmo dejó pasar el balón con inteligencia para desconcertar a la defensa del Deportivo, mientras rodaba hacia el ángulo izquierdo sin que nadie lo tocara.

Los jugadores del Barça corrieron a celebrar con Yamal cerca del banderín de córner, pero la estrella de España se apresuró a señalar a Olmo, cuyo pensamiento rápido y su amague inteligente condujeron al gol.

La victoria coronó un gran fin de semana para el equipo de Hansi Flick, después de la derrota 2-1 de Real Madrid en casa ante Alavés el sábado. La derrota deja al equipo de José Mourinho en el tercer lugar, un punto por detrás de Atlético de Madrid y seis puntos por detrás del Barça.

Yamal puso al Barça en ventaja a los dos minutos, pero el veterano delantero Pierre-Emerick Aubameyang pronto igualó para el Deportivo.

El extremo inglés Anthony Gordon desbordó por la izquierda y centró para que Olmo cabeceara a los 20 minutos.

Poco después del descanso, Raphinha cabeceó el centro perfectamente bombeado de Yamal desde la derecha, y luego remató con fuerza desde corta distancia al empujar el pase generoso de Yamal en el tiempo añadido.

En otros partidos, Valencia empató 1-1 en casa con Osasuna, antes del viaje de Villarreal a Celta Viga y del partido de Real Sociedad en casa contra Sevilla. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP