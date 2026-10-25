Yamal falla clamorosa ocasión con el Barça y Mbappé lo eclipsa en triunfo del Madrid en el clásico

Lamine Yamal (derecha) del Barcelona tras desperdiciar una ocasión de gol ante el Real Madrid en el partido de la Liga de España, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/José Bretón) AP

El fenómeno del Barcelona está tan acostumbrado a ganar y a jugar de manera tan espectacular que pareció el más asombrado de todos los más de 60.000 presentes en el Camp Nou cuando desperdició el domingo una ocasión como pocas ante el Real Madrid.

El fallo de Yamal a quemarropa, cerca del final de la primera parte, resumió un clásico frustrante para el Barcelona, yque terminó con una derrota 2-1 a manos del Madrid .

Kylian Mbappé anotó dos veces por el Madrid para darle a Jose Mourinho una victoria en su primer partido en el Camp Nou desde que regresó para dirigir al rival más feroz del Barça.

Mbappé y Yamal son dos de los favoritos al Balón de Oro, cuyo ganador se anunciará el lunes en Londres. Aunque la votación para elegir al mejor jugador del mundo de la temporada pasada terminó hace un mes, Mbappé eclipsó esta vez a Yamal en el campo.

El Madrid tuvo la fortuna de su lado a los 41 minutos, cuando el primer gol de Mbappé fue en parte casualidad y en parte estar en el lugar indicado.

El defensor del Barcelona Gerard Martín intentó despejar un centro de Yan Diomande. Pero su despeje raso y horizontal golpeó a Mbappé y rebotó hacia la red.

Luego, Yamal desperdició su oportunidad de oro para igualar rápidamente el marcador antes del descanso.

Fermín López lo encontró completamente solo, entrando a toda velocidad en el área. Pero el atacante de 19 años, que posiblemente tenga los pies más finos del fútbol en este momento, pifió su remate cerca de la esquina del área chica y envió el disparo muy desviado del poste.

Y eso viniendo de un jugador que ha hecho que marcar goles increíblemente difíciles parezca fácil. Tras haber ayudado a España a ganar la Copa del Mundo en el verano boreal, Yamal suma 10 goles y 10 asistencias entre La Liga y la Liga de Campeones, además de otros cuatro goles con España, ya en esta campaña.

Así fue la noche del Barça.

Raphinha igualó a los 61, cuando recibió un pase de Pedri y sacó un disparo entre las piernas de Jude Bellingham para su 13er gol, el máximo anotador de la liga.

Pero el partido, muy abierto, se inclinó definitivamente del lado del Madrid a los 87, cuando el suplente Eduardo Camavinga alcanzó un balón largo, hizo salir al arquero Joan García de su línea y asistió para que Mbappé empujara el balón a la red.

Fin de racha ganadora en La Liga

En lugar de romper el récord histórico de La Liga del mejor inicio de temporada con una 10ma victoria consecutiva, el Barça sufrió su segunda derrota seguida en todas las competiciones, después de perder también 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Los azulgranas ya habían igualado el récord de nueve triunfos consecutivos al inicio de una temporada en La Liga, establecido por el Madrid en 1968-69.

Para empeorar las cosas para el Barça, el hombre que celebraba en el banquillo del Madrid era Mourinho, quien se cayó al suelo y apretó el puño tras el gol decisivo de Mbappé. El técnico portugués es ampliamente rechazado por los aficionados del club catalán por su etapa anterior con el Madrid entre 2010 y 2013, cuando protagonizó memorables duelos tácticos y verbales con el entonces entrenador Pep Guardiola.

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FUENTE: AP