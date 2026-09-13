americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Yamal anota doblete y Espart anota otro en goleada 4-2 del Barcelona ante Levante

Lamine Yamal produjo otro doblete y Barcelona también consiguió un gol de otro producto de la cantera del equipo en la victoria del domingo 4-2 ante el Levante.

Xavi Espart y Pau Cubarsi del Barcelona saludan a la afición al final de la victoria ante el Levante en La Liga el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Alberto Saiz)
Xavi Espart y Pau Cubarsi del Barcelona saludan a la afición al final de la victoria ante el Levante en La Liga el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Alberto Saiz) AP

Xavi Espart, de 19 años, abrió el marcador con el Barcelona con un disparo raso y con bote desde el borde del área, tras recibir una asistencia de Raphinha a los cinco minutos, para su primer tanto con el primer equipo.

Espart se incorporó a la academia La Masia de Barcelona como jugador sub-10 y debutó con el primer equipo la temporada pasada.

Para el segundo de Barça, Raphinha regateó al portero y centró para Yamal, quien con un toque lo reventó desde dentro del área chica.

Luego Yamal añadió un penal poco después del descanso para su sexto gol liguero de la temporada y su tercer doblete consecutivo en la liga española.

Un mal pase hacia atrás de Espart, que jugaba como lateral izquierdo, permitió que Iván Romero recortara distancias para Levante. Después Roger Brugué volvió a marcar para Levante antes de que Karim Adeyemi restableciera la ventaja de dos goles en el tiempo añadido, mientras Barcelona mejoró su inicio perfecto con su sexta victoria en seis partidos en todas las competiciones.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: "Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón"

¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?: fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

"¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?": fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

🥊🚨 ¡BRUTAL PELEA EN HIALEAH! EXBOXEADOR CUBANO FRANK EL PERRO ZALDÍVAR VUELVE A LA POLÉMICA

🥊🚨 ¡BRUTAL PELEA EN HIALEAH! EXBOXEADOR CUBANO FRANK "EL PERRO" ZALDÍVAR VUELVE A LA POLÉMICA

🥩🇨🇺 CUBA CAMBIA LAS REGLAS PARA VENDER CARNE DE RES Y CABALLO: ¿QUÉ PODRÁN HACER AHORA LOS CAMPESINOS?

🥩🇨🇺 CUBA CAMBIA LAS REGLAS PARA VENDER CARNE DE RES Y CABALLO: ¿QUÉ PODRÁN HACER AHORA LOS CAMPESINOS?

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter