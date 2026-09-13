Yamal anota doblete y Espart anota otro en goleada 4-2 del Barcelona ante Levante

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Xavi Espart y Pau Cubarsi del Barcelona saludan a la afición al final de la victoria ante el Levante en La Liga el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Alberto Saiz) AP

Xavi Espart, de 19 años, abrió el marcador con el Barcelona con un disparo raso y con bote desde el borde del área, tras recibir una asistencia de Raphinha a los cinco minutos, para su primer tanto con el primer equipo.

Espart se incorporó a la academia La Masia de Barcelona como jugador sub-10 y debutó con el primer equipo la temporada pasada.

Para el segundo de Barça, Raphinha regateó al portero y centró para Yamal, quien con un toque lo reventó desde dentro del área chica.

Luego Yamal añadió un penal poco después del descanso para su sexto gol liguero de la temporada y su tercer doblete consecutivo en la liga española.

Un mal pase hacia atrás de Espart, que jugaba como lateral izquierdo, permitió que Iván Romero recortara distancias para Levante. Después Roger Brugué volvió a marcar para Levante antes de que Karim Adeyemi restableciera la ventaja de dos goles en el tiempo añadido, mientras Barcelona mejoró su inicio perfecto con su sexta victoria en seis partidos en todas las competiciones.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP