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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, a la izquierda, saluda al presidente de China, Xi Jinping, en Shenzhen, China, el martes 17 de noviembre de 2026. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP) AP

El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunieron antes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y ambos elogiaron la asociación estratégica que acordaron impulsar este año y señalaron una mejora de los vínculos económicos.

La reunión se produjo un día después de que Carney comentara que Canadá podría recurrir a fabricantes de automóviles chinos si las negociaciones comerciales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no logran mantener una industria automotriz norteamericana integrada.

“Mejorar y desarrollar las relaciones China-Canadá sirve a los intereses de los pueblos de ambos países y también contribuye a salvaguardar la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad mundiales. Esta es la elección correcta”, dijo Xi.

Carney señaló que los intercambios entre Canadá y China han aumentado en los últimos meses y elogió que ahora hay “mayor previsibilidad y estabilidad” en su relación.

“La estabilización de nuestro acuerdo comercial bilateral es indicativa de cómo podemos trabajar juntos de manera más amplia, pragmática, para resolver problemas”, comentó.

Xi y Carney alcanzaron un acuerdo en enero que permite la entrada a Canadá de decenas de miles de vehículos eléctricos chinos con aranceles reducidos.

Según el acuerdo de enero, Canadá redujo su arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos chinos al 6,1%, permitiendo inicialmente hasta 49.000 vehículos al año, con un tope que aumentará con el tiempo. A cambio, China aceptó reducir los aranceles sobre productos agrícolas canadienses como la canola. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP