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Xavi consigue su primera victoria al frente de Países Bajos en la Liga de Naciones

Mexx Meerdink anotó dos veces y los Países Bajos vencieron el domingo 2-1 a Serbia como visitantes en la Liga de Naciones, lo que le dio al nuevo entrenador Xavi Hernández su primera victoria al mando.

Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven de los Países Bajos celebran tras vencer a Serbia en el encuentro de la Liga de Naciones el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic)
Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven de los Países Bajos celebran tras vencer a Serbia en el encuentro de la Liga de Naciones el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic) AP

El jugador de 23 años del AZ Alkmaar fue titular por primera vez con su selección y abrió el marcador con un penal ejecutado con seguridad a los 30 minutos, antes de neutralizar tras el descanso el empate de Luka Jović con el que resultó ser el gol de la victoria en el 69.

La jugada fue preparada por Ruben van Bommel, quien ahora ha generado tantos goles como partidos con los neerlandeses, después de su brillante centro para el empate tardío de Cody Gakpo 1-1 el viernes con Alemania.

Meerdink, que sumó su segunda aparición tras debutar el viernes, lleva dos goles en dos partidos.

Países Bajos consiguió su primera victoria en el Grupo A2, donde Alemania recibe más tarde a Grecia en Augsburg.

Irlanda vs Israel dentro y fuera del campo

Israel enfrenta a Irlanda en Debrecen, Hungría, en un partido que ha enfrentado una amarga oposición en el país europeo por las acciones de Israel en Gaza.

El arquero suplente Gavin Bazuno decidió boicotear el sábado los dos partidos de Irlanda contra Israel por lo que, según manifestó, es su “creencia personal de que matar a personas inocentes está mal”.

Los demás jugadores irlandeses tenían previsto llevar brazaletes negros y abstenerse de las habituales cortesías previas al partido.

Austria derrotó 3-1 a Kosovo en el otro partido del domingo en el Grupo B3.

Además, Dinamarca venció 2-0 a Gales para lograr su primera victoria en el Grupo A4, donde Noruega recibe a Portugal más tarde.

Lituania y Azerbaiyán empataron 1-1 en el Grupo D2.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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