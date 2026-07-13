Xabi Alonso respalda a Enzo Fernández en Chelsea tras meses de dudas sobre su futuro

El nuevo técnico del Chelsea Xabi Alonso habla en conferencia de prensa durante su presentación como nuevo entrenador el lunes 13 de julio del 2026. (Adam Davy/PA via AP) AP

Alonso firmó como entrenador en mayo , asumió el cargo el 1 de julio y ofreció su primera conferencia de prensa el lunes en Stamford Bridge.

A Fernández le impusieron en abril una suspensión interna de dos partidos por decir en un pódcast que le gustaría vivir en Madrid, en medio de especulaciones sobre un posible traspaso al Real Madrid. El equipo español negó este mes tener interés en fichar a Fernández.

Consultado sobre si le gustaría que Fernández se quedara en Stamford Bridge, Alonso respondió: “Sí”.

“Hemos hablado”, añadió Alonso. “Pero, como pueden entender, lo que hemos hablado se mantiene en privado”.

Fernández está en el Mundial preparándose con Argentina para enfrentar a Inglaterra el miércoles en la semifinal en Atlanta. Es uno de los cuatro jugadores del Chelsea que siguen en el Mundial, junto con el dúo de Inglaterra Reece James y Trevoh Chalobah, y el francés Malo Gusto.

El Chelsea terminó décimo la temporada pasada en la Liga Premier, tras caer desde el cuarto puesto la campaña anterior.

Alonso señaló que clasificarse a Europa es uno de sus objetivos.

“Sin duda ese es un objetivo”, manifestó el exentrenador del Bayer Leverkusen y del Real Madrid. “Pero para alcanzar ese objetivo hay que hacer muchas cosas bien y, para ser parte de ese proceso, cómo queremos jugar, cómo queremos vernos, cómo queremos encarar un partido adondequiera que vayamos.

“Ese es mi trabajo. Por eso tengo muchas ganas de contar con toda la plantilla. Somos ambiciosos y en el Chelsea necesitamos compartir esa energía, esa ambición, así como ese hambre de querer tener éxito”.

El Chelsea ganó por última vez la Premier en 2017 bajo el mando de Antonio Conte. Alonso es el octavo entrenador permanente desde entonces.

El español de 44 años eludió el tema cuando le preguntaron si estaba seguro de que le darán tiempo suficiente para construir un equipo que pueda pelear por el título.

“De lo que estoy seguro es de que tenemos la ambición de querer ganar muchos partidos, de ser competitivos”, expresó.

“No voy a decir qué pasará en mayo. Es absolutamente demasiado pronto para decirlo, pero tengo confianza, soy optimista en que podemos tener una gran temporada”.

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FUENTE: AP