americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Xabi Alonso respalda a Enzo Fernández en Chelsea tras meses de dudas sobre su futuro

LONDRES (AP) — El nuevo técnico del Chelsea, Xabi Alonso, afirmó que ya sostuvo conversaciones con el mediocampista Enzo Fernández, cuyo futuro en el club ha estado en duda durante mese s.

El nuevo técnico del Chelsea Xabi Alonso habla en conferencia de prensa durante su presentación como nuevo entrenador el lunes 13 de julio del 2026. (Adam Davy/PA via AP)
El nuevo técnico del Chelsea Xabi Alonso habla en conferencia de prensa durante su presentación como nuevo entrenador el lunes 13 de julio del 2026. (Adam Davy/PA via AP) AP

A Fernández le impusieron en abril una suspensión interna de dos partidos por decir en un pódcast que le gustaría vivir en Madrid, en medio de especulaciones sobre un posible traspaso al Real Madrid. El equipo español negó este mes tener interés en fichar a Fernández.

Consultado sobre si le gustaría que Fernández se quedara en Stamford Bridge, Alonso respondió: “Sí”.

“Hemos hablado”, añadió Alonso. “Pero, como pueden entender, lo que hemos hablado se mantiene en privado”.

Fernández está en el Mundial preparándose con Argentina para enfrentar a Inglaterra el miércoles en la semifinal en Atlanta. Es uno de los cuatro jugadores del Chelsea que siguen en el Mundial, junto con el dúo de Inglaterra Reece James y Trevoh Chalobah, y el francés Malo Gusto.

El Chelsea terminó décimo la temporada pasada en la Liga Premier, tras caer desde el cuarto puesto la campaña anterior.

Alonso señaló que clasificarse a Europa es uno de sus objetivos.

“Sin duda ese es un objetivo”, manifestó el exentrenador del Bayer Leverkusen y del Real Madrid. “Pero para alcanzar ese objetivo hay que hacer muchas cosas bien y, para ser parte de ese proceso, cómo queremos jugar, cómo queremos vernos, cómo queremos encarar un partido adondequiera que vayamos.

“Ese es mi trabajo. Por eso tengo muchas ganas de contar con toda la plantilla. Somos ambiciosos y en el Chelsea necesitamos compartir esa energía, esa ambición, así como ese hambre de querer tener éxito”.

El Chelsea ganó por última vez la Premier en 2017 bajo el mando de Antonio Conte. Alonso es el octavo entrenador permanente desde entonces.

El español de 44 años eludió el tema cuando le preguntaron si estaba seguro de que le darán tiempo suficiente para construir un equipo que pueda pelear por el título.

“De lo que estoy seguro es de que tenemos la ambición de querer ganar muchos partidos, de ser competitivos”, expresó.

“No voy a decir qué pasará en mayo. Es absolutamente demasiado pronto para decirlo, pero tengo confianza, soy optimista en que podemos tener una gran temporada”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Destacados del día

Trump anuncia control de Ormuz y tasa del 20% a buques: Seremos guardianes del estrecho

Trump anuncia control de Ormuz y tasa del 20% a buques: "Seremos guardianes del estrecho"

Nueva FOTO de Damián Valdez-Galloso, acusado de asesinato en primer grado por muerte de El Taiger

Nueva FOTO de Damián Valdez-Galloso, acusado de asesinato en primer grado por muerte de El Taiger

Diplomático del regimen cubano llama Pinocho a Mike Waltz tras choque con EEUU en la ONU

Diplomático del regimen cubano llama "Pinocho" a Mike Waltz tras choque con EEUU en la ONU

Muere Lindsey Graham, senador republicano aliado de Trump y férreo crítico del régimen cubano

Muere Lindsey Graham, senador republicano aliado de Trump y férreo crítico del régimen cubano

Feminicidio en Cuba: madre de dos hijos muere tras caer de una azotea en Cienfuegos

Feminicidio en Cuba: madre de dos hijos muere tras caer de una azotea en Cienfuegos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter