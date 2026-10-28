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Wrexham multado por infringir reglas de elegibilidad de jugadores

WREXHAM, Gales (AP) — Wrexham anunció que la Liga Inglesa de Fútbol lo multó por alinear a dos jugadores no elegibles esta temporada.

La documentación de Issa Kabore no se presentó correctamente ante la Liga antes del partido del 28 de agosto contra Birmingham City, lo que significó que no era elegible para ese encuentro.

Callum O'Hare fue incluido en la convocatoria para el triunfo sobre Millwall el 2 de septiembre, aunque no había sido inscrito a tiempo para ser elegible, un día después de incorporarse desde Sheffield United. Fue suplente y no ingresó al partido.

Wrexham, propiedad de las celebridades de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac, indicó que había “alcanzado una decisión acordada con la Liga respecto de las dos infracciones y que recibió una multa de 75.000 libras (100.000 dólares).

De esa suma, 25.000 libras (33.000 dólares) quedaron suspendidas.

“El club está tomando las medidas apropiadas para evitar que este tipo de problemas ocurran en el futuro”, enfatizó el Wrexham en un comunicado.

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