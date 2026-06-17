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Wout van Aert se perderá el Tour de Francia por lesión en el codo

DEN BOSCH, Países Bajos (AP) — Wout van Aert se perderá el Tour de Francia del próximo mes debido a una lesión en el codo, un duro golpe para la ambición del líder de su equipo, Jonas Vingegaard, de desafiar a Tadej Pogacar en la carrera ciclista más importante.

ARCHIVO - Foto del 12 de abril del 2026, el belga Wout van Aert celebra en el podio tras ganar la Paris-Roubaix. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 12 de abril del 2026, el belga Wout van Aert celebra en el podio tras ganar la Paris-Roubaix. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo) AP

El equipo Visma-Lease a Bike indicó en un comunicado el miércoles que el corredor belga “todavía está lidiando con los efectos de una lesión en el codo y no se recuperó a tiempo para iniciar el Tour de Francia al nivel requerido”.

Van Aert se cayó durante un entrenamiento antes del Tour Auvergne-Rhône-Alpes de la semana pasada. Y durante la tradicional prueba de preparación para el Tour de Francia, se le desarrolló una infección en la herida del codo, lo que lo obligó a retirarse.

Su equipo informó que esta semana pasó una noche bajo observación en el hospital.

“El equipo ha decidido que la recuperación completa es la prioridad y la salud de Van Aert es lo primero”, manifestó el equipo. “Por esta razón, no será incluido en la selección para el Tour de Francia”.

A principios de temporada, Van Aert venció a Pogacar en un dramático esprint hasta la meta para ganar por primera vez la prestigiosa clásica de un día París-Roubaix. Van Aert, de 31 años, ha ganado 10 etapas del Tour de Francia.

“Esto, por supuesto, es una gran decepción”, expresó. “El Tour de Francia es uno de mis principales objetivos cada año. Ahora mi enfoque total está en mi recuperación para poder volver a mi mejor nivel más adelante esta temporada”.

Van Aert, un corredor versátil capaz de ganar en todo tipo de terreno, habría sido un compañero clave del dos veces campeón del Tour de Francia, Vingegaard. Su reemplazo se anunciará el 23 de junio, cuando se dé a conocer la nómina del equipo Visma-Lease a Bike para el evento.

El Tour comienza el 4 de julio.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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